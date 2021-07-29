Происшествия

13 минут назад

Механизатор украл 600 кг лука

1 142
#кража #лук
Механизатор украл 600 кг лука

Мужчина признался в преступлении и избежал уголовной ответственности.

Мировой судья Усманского судебного участка №1 рассмотрел уголовное дело в отношении механизатора, которого поймали на краже лука. Еще до передачи дела в суд мужчина полностью признал свою вину.

Преступление было совершено 28 ноября 2020 года. Обвиняемый приехал на территорию аграрного предприятия и воспользовался тем, что его никто не видит. Механизатор прошел в цех фасовки, где перегрузил несколько сеток лука весом 600 кг, стоимостью 18 рублей 80 копеек за один килограмм. Сначала он отвёз украденное на площадку, предназначенную для складирования мусора, и спрятал там. Позже он погрузил лук в полуприцеп своего автомобиля и увез. Ущерб от преступления составил 11 280 рублей.

Подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся. Представитель потерпевшего заявил ходатайство с просьбой прекратить уголовное дело, так как ущерб был возмещен.

Суд прекратил дело по примирению сторон.
1 142
#кража #лук

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Не украл

6 минут назад
А взял.Крадут буржуи у простого народа.
ответить

Еще в рубрике

Три человека попали в больницу из-за выезда на встречку
#авария #ДТП
1
Три человека попали в больницу из-за выезда на встречку

32 минуты назад

Происшествия
Москвичи в августе собираются отдыхать в Липецке
#туризм
6
Москвичи в августе собираются отдыхать в Липецке

42 минуты назад

Происшествия
В Орле осужден липчанин, убивший охранника предприятия
#убийство #суд
В Орле осужден липчанин, убивший охранника предприятия

47 минут назад

Происшествия
«ВАЗ-2114» перевернулся на крышу на проспекте Победы
#ДТП
42
«ВАЗ-2114» перевернулся на крышу на проспекте Победы

вчера, 22:56

Происшествия
В автомобиле «Тойота», в который врезался липецкий «Рено», находился глава Панинского района Воронеж...
#авария #ДТП
12
В автомобиле «Тойота», в который врезался липецкий «Рено», находился глава Панинского района Воронеж...

вчера, 21:07

Происшествия
Экс-прокурора оштрафовали на 30 тысяч рублей за пьяную езду без прав
#ДТП #Макеев
73
Экс-прокурора оштрафовали на 30 тысяч рублей за пьяную езду без прав

вчера, 19:29

Происшествия