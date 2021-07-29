Механизатор украл 600 кг лука

Мужчина признался в преступлении и избежал уголовной ответственности.

Мировой судья Усманского судебного участка №1 рассмотрел уголовное дело в отношении механизатора, которого поймали на краже лука. Еще до передачи дела в суд мужчина полностью признал свою вину.



Преступление было совершено 28 ноября 2020 года. Обвиняемый приехал на территорию аграрного предприятия и воспользовался тем, что его никто не видит. Механизатор прошел в цех фасовки, где перегрузил несколько сеток лука весом 600 кг, стоимостью 18 рублей 80 копеек за один килограмм. Сначала он отвёз украденное на площадку, предназначенную для складирования мусора, и спрятал там. Позже он погрузил лук в полуприцеп своего автомобиля и увез. Ущерб от преступления составил 11 280 рублей.



Подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся. Представитель потерпевшего заявил ходатайство с просьбой прекратить уголовное дело, так как ущерб был возмещен.



Суд прекратил дело по примирению сторон.