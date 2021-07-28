Водитель «Лады Калины» погиб в столкновении с грузовиком

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали девять человек, двое – погибли.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 27 июля в Данкове на улице Мира столкнулись «Лада Калина» под управлением 41-летнего мужчины и «КамАЗ» с 23-летним водителем. Водитель «Калины» погиб на месте. Причиной аварии стало нарушение правил расположения на проезжей части.В Липецке на улице Ильича 14-летний водитель мотоцикла допустил наезд на стоящую «Мазду» с 51-летней женщиной за рулем. Подросток получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

В Липецком районе на автодороге Боринское – Маховище столкнулись автомобили« ВАЗ-2109» под управлением 28-летнего водителя и «Шкода» с 57-летним мужчиной за рулем. Оба водителя и 17-летний пассажир «девятки» с различными травмами доставлены в больницу.

В Липецком районе на подъезде к селу Боринское столкнулись грузовой фургон «Форд» под управлением 40-летнего водителя и грузовик «МАН» с 44-летним мужчиной за рулем. Водитель первого автомобиля погиб на месте.

За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2522 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 108.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 2050 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 12 случаев механического столкновения автомобилей.