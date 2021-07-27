Экономика

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Липецкстат: оборот розничной торговли вырос на 6,3%

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#розничная торговля
Липецкстат: оборот розничной торговли вырос на 6,3%

Рост произошел за счет покупок непродовольственных товаров – на продуктах питания липчане предпочитали экономить.  

142 миллиарда 35,5 миллиона рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в первом полугодии 2021 года – на 6,3% больше, чем годом ранее, сообщает Липецкстат. В расчете на душу населения пришлось 125,9 тысячи рублей.  

В отличие от прошлого, ковидного года, продажа непродовольственных товаров преобладала – на их долю в общем обороте розничной торговли пришлось 50,9% (год назад – 47,6%). Всего на эту группу товаров липчане потратили в январе-июне 72 миллиарда 362,4 миллиона рублей – расходы выросли на 15%.  

Траты на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия, напротив, сократились за год на 1,6% и составили 69 миллиардов 673,1 миллиона рублей, отмечает Липецкстат.  

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,1% от оборота розничной торговли. 
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#розничная торговля

Комментарии (10)

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Артурчик

6 минут назад
Росстат должен все считать с плюсом, чтобы делать вид счастливой жизни.
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наблюдатель

7 минут назад
Так у людей денег немерено, вот и вырос. Спасибо * за её печатный станок.
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Негодяй

9 минут назад
Оборот вырос за счет увеличения выручки .Выручка выросла за счет увеличения стоимости товара ,при всем при этом потребление сократилось ,т.е.количество проданного товара в штучном выражении уменьшилось.Вот такой вот прорыв получается!
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Лип48

14 минут назад
При Советской власти работалось и жилось легче однозначно. Главное что было у народа это уверенность в завтрашнем дне! Можно спорить до бесконечности, но сегодняшняя жизнь построена для воров и жуликов. Народ в кредитах и постоянном стрессе. Государство бросило людей на произвол судьбы. Капитализм, кто сильнее тот и выживет. Это ужасно! Жаль детей и внуков....
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Вообще то

20 минут назад
весь рост видимо за счёт удорожания товара….хвалиться нечем
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гыгы

20 минут назад
Это не оборот а цены выросли
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Акула Додсон

29 минут назад
Ленин, легко жить только в детстве розовом, когда мама с папой кормят. Ищешь лёгкой жизни - надевай ползунки и начинай агукать, может, усыновят.
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Зиновьев

36 минут назад
Экономия на еде это преступление. Но, покупая дешёвые, некоторые продукты в магазинах дискаунтерах, типа Светофор, можно подорвать здоровье не меньше.
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Ленин

39 минут назад
Легче жить народу от этого не стало.
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Уже

47 минут назад
Два года в галошах хожу.
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