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Липецкстат: оборот розничной торговли вырос на 6,3%
Рост произошел за счет покупок непродовольственных товаров – на продуктах питания липчане предпочитали экономить.
В отличие от прошлого, ковидного года, продажа непродовольственных товаров преобладала – на их долю в общем обороте розничной торговли пришлось 50,9% (год назад – 47,6%). Всего на эту группу товаров липчане потратили в январе-июне 72 миллиарда 362,4 миллиона рублей – расходы выросли на 15%.
Траты на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия, напротив, сократились за год на 1,6% и составили 69 миллиардов 673,1 миллиона рублей, отмечает Липецкстат.
Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,1% от оборота розничной торговли.
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