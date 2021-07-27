Липецкстат: оборот розничной торговли вырос на 6,3%

Рост произошел за счет покупок непродовольственных товаров – на продуктах питания липчане предпочитали экономить.



142 миллиарда 35,5 миллиона рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в первом полугодии 2021 года – на 6,3% больше, чем годом ранее, сообщает Липецкстат. В расчете на душу населения пришлось 125,9 тысячи рублей.



В отличие от прошлого, ковидного года, продажа непродовольственных товаров преобладала – на их долю в общем обороте розничной торговли пришлось 50,9% (год назад – 47,6%). Всего на эту группу товаров липчане потратили в январе-июне 72 миллиарда 362,4 миллиона рублей – расходы выросли на 15%.



Траты на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия, напротив, сократились за год на 1,6% и составили 69 миллиардов 673,1 миллиона рублей, отмечает Липецкстат.



Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,1% от оборота розничной торговли.

