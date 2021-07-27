Общество
49 минут назад
Все дороги в Липецке по нацпроекту в мэрии желают видеть отремонтированными к 31 августа
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Претензии чиновников - к уже известным подрядным организациям: ООО «Строймастер» и ООО «Инфинити Групп».
Сегодня главный смотритель Липецка Дмитрий Пушилин осмотрел ход работ по ремонту дороги по улице Чапаева (район Ниженки). Эта улица одной стороной стыкуется с улицей Студеновской, а второй – почти упирается в реку Воронеж. На ее ремонт ООО «Вектор» получило от заказчика 6,1 млн рублей. Подрядчик вышел на объект 16 июля и должен закончить работы к 31 августа. Подрядная организация к сегодняшнему дню срезала остатки старого дорожного покрытия, полностью уложила первый слой асфальта на площади 5,5 тысячи кв.м. и сейчас рабочие занимаются подъемом колодцев подземных коммуникаций на дороге.
– Помимо проекта у жителей было пожелание к заказчику устроить вал со стороны улицы Студеновской, который бы не позволял воде во время дожей и таяния снега затапливать улицу Чапаева. Мы это пожелание исполнили. А сегодня мы услышали еще одну просьбу – оборудовать обновленную дорогу по улице Чапаева «лежачими полицейскими», так как по еще недостроенной дороге стали гонять автомобили. При наличии такой возможности эту просьбу мы тоже удовлетворим, – сказал главный смотритель Липецка.
Первый вице-мэр Липецка Константин Востриков рассказал СМИ, что в работе по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Липецка – 21 улица. Общий объем расходов на из ремонт – почти миллиард рублей (с учетом переходящего на 2022 год финансирования реновации улицы 50 лет НЛМК). В самый последний момент в мэрии решили войти с ремонтом и на улицу Шевченко. Подрядчик, ООО «СДК», вот-вот начнет ее работу по смене дорожного покрытия от дома №116 по улице Шевченко до дома №14 по улице Урицкого.
– Памятуя уроки прошлого года (очевидно, вошедший в зиму ремонт улицы Баумана и проезда Строителей. – Прим. GOROD48), мы уже весной начали ремонт дорог по нацпроекту и желаем видеть окончание процесса к 31 августа. У нас уже в проектах - ремонт дорог на 2022 год. В сентябре выйдем на поиск подрядчиков через процедуру торгов, – сказал Константин Востриков.
Говоря о проблемах текущего дорожно-ремонтного сезона, первый вице-мэр Липецка сообщил, что у мэрии остаются претензии к уже известным подрядным организациям: ООО «Инфинити Групп» и ООО «Строймастер».
Первая ремонтирует площадь Победы, улицы Пушкина и Тельмана. К качеству нижнего слоя асфальта на площади Победы УГС Липецка претензии снял и разрешил строителям продолжить работы на этом объекте. На очереди – независимая экспертиза первого слоя асфальта на улицах Пушкина и Тельмана. Ее результаты станут известны уже в эту пятницу. Если они будут не в пользу подрядчика, то ему предстоит переделать работу, переложив выравнивающий слой асфальта.
– По всем восьми муниципальным контрактам мы запустили процедуры их расторжения со «Строймастером». У этой организации есть 40 дней, чтобы исправить ситуацию. Мы видим, что по некоторым объектам этот подрядчик значительно ускорился, в частности, по улице Зегеля. В 20 числах августа по этому объекту – срок расторжения контракта. Если компания успеет сделать все работы, мы проведем экспертизы материалов и выполненных работ, и если к ним не будет претензий, улицу Зегеля примем. По тем объектам, которые не примем, проведем новые торги и уже новые подрядчики будут заканчивать на них работы, – сообщил чиновник.
– Помимо проекта у жителей было пожелание к заказчику устроить вал со стороны улицы Студеновской, который бы не позволял воде во время дожей и таяния снега затапливать улицу Чапаева. Мы это пожелание исполнили. А сегодня мы услышали еще одну просьбу – оборудовать обновленную дорогу по улице Чапаева «лежачими полицейскими», так как по еще недостроенной дороге стали гонять автомобили. При наличии такой возможности эту просьбу мы тоже удовлетворим, – сказал главный смотритель Липецка.
Первый вице-мэр Липецка Константин Востриков рассказал СМИ, что в работе по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Липецка – 21 улица. Общий объем расходов на из ремонт – почти миллиард рублей (с учетом переходящего на 2022 год финансирования реновации улицы 50 лет НЛМК). В самый последний момент в мэрии решили войти с ремонтом и на улицу Шевченко. Подрядчик, ООО «СДК», вот-вот начнет ее работу по смене дорожного покрытия от дома №116 по улице Шевченко до дома №14 по улице Урицкого.
– Памятуя уроки прошлого года (очевидно, вошедший в зиму ремонт улицы Баумана и проезда Строителей. – Прим. GOROD48), мы уже весной начали ремонт дорог по нацпроекту и желаем видеть окончание процесса к 31 августа. У нас уже в проектах - ремонт дорог на 2022 год. В сентябре выйдем на поиск подрядчиков через процедуру торгов, – сказал Константин Востриков.
Говоря о проблемах текущего дорожно-ремонтного сезона, первый вице-мэр Липецка сообщил, что у мэрии остаются претензии к уже известным подрядным организациям: ООО «Инфинити Групп» и ООО «Строймастер».
Первая ремонтирует площадь Победы, улицы Пушкина и Тельмана. К качеству нижнего слоя асфальта на площади Победы УГС Липецка претензии снял и разрешил строителям продолжить работы на этом объекте. На очереди – независимая экспертиза первого слоя асфальта на улицах Пушкина и Тельмана. Ее результаты станут известны уже в эту пятницу. Если они будут не в пользу подрядчика, то ему предстоит переделать работу, переложив выравнивающий слой асфальта.
– По всем восьми муниципальным контрактам мы запустили процедуры их расторжения со «Строймастером». У этой организации есть 40 дней, чтобы исправить ситуацию. Мы видим, что по некоторым объектам этот подрядчик значительно ускорился, в частности, по улице Зегеля. В 20 числах августа по этому объекту – срок расторжения контракта. Если компания успеет сделать все работы, мы проведем экспертизы материалов и выполненных работ, и если к ним не будет претензий, улицу Зегеля примем. По тем объектам, которые не примем, проведем новые торги и уже новые подрядчики будут заканчивать на них работы, – сообщил чиновник.
4 304
Ирина
Кинг Конг с 3 участка
н-дя
Мимоходом