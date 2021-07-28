Доброе утро, Липецк!

Наступила середина рабочей недели. Сегодня 28 июля. В среду в Липецке обсудят жалобы на инфраструктуру микрорайона «Европейский». Врач в Instagram расскажет о принципах летней диеты. Родителей приглашают на консультации в детские сады. Чиновники выясняют мнение липчан о создании парковки на месте нелегальных гаражей.

Погода



В городе в среду переменная облачность, днем возможны кратковременные дожди с грозами при температуре от +30 до +32 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.



День 28 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1937 году – 7 градусов тепла.



Дороги



28 июля дорожники и коммунальщики планировали возобновить привычную схему движения на перекрестке улиц Советской и Пушкина. Ранее там начали ремонт теплотрассы. И теперь его хотят закончить хотя бы к 10 августа.



ЛипецкЯндекс.Карты





Быстро и полезно



Липчанка Ирина предлагает свой вариант завтрака тем, кто устал от овсянки по утрам.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @iperess_cake



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Эфир с врачом



Сегодня в 11:00 облздрав запустит прямой эфир с участием главного внештатного специалиста управления здравоохранения Липецкой области по диетологии Яны Плотниковой. Эндокринолог даст рекомендации о здоровом питании летом.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Управление здравоохранения ЛО (@uzalo48)



Плачу налоги — где дороги?



Ответ на этот вопрос сегодня попытаются найти в ходе выездного совещания в микрорайоне «Европейский». Там еще весной сдали две новостройки, но вокруг до сих пор нет транспортной инфраструктуры. Жильцы высоток могут подъехать к своим домам только со стороны улицы Минской, по временной дороге, предназначенной для строительной техники. Выездное совещание общественников начнется в 10:00 возле дома №4б по улице Минской.



Мобильная вакцинация



В среду мобильные пункты вакцинации работают в торговых центрах «Радуга» (с 14:00 до 18:00), «Линия» (с 10:00 до 14:00) и «Москва» (с 14:00 до 16:00). Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие при наличии паспорта, медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.



Помощь родителям



В трех городских детсадах, №№14, 62 и 126, начали работать консультационные центры. Обратиться к специалистам консультационных пунктов родители смогут бесплатно. В детских садах №№14 и 62 уклон сделают на вопросы использования в воспитании ребёнка современных информационных сервисов, в №126 - пункт для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Подробности по телефону 30-95-10.



Легальная парковка вместо «серых» гаражей



Департамент градостроительства и архитектуры Липецка вынес на общественные обсуждения проект планировки и межевания квартала в центре города. Проектировщики предлагают убрать из квартала семь металлических гаражей, которые расположены возле детского сада №91. Все они были установлены без разрешения. На освободившейся земле хотят сделать автостоянку, так как в районе мало мест для парковки; они также необходимы тем, кто приезжает в детсад. Предложения и замечания принимают по электронной почте



А книга лучше?



Канал «Кино ТВ» запустил образовательный проект «Экранная копия» (3+). В него вошли восемь бесед об экранизациях знаменитых книг. В каждом выпуске эксперты разбирают литературные основы известных фильмов, их сценарии, а также художественные приемы режиссеров и операторов.



Ведущий Евгений Стаховский с кинокритиком Зинаидой Пронченко обсудил «Лолиту» Владимира Набокова и две экранизации романа. Они сравнили фильмы Стэнли Кубрика 1962 года и Эдриана Лайна 1997 года и попытались понять, почему один режиссер выбрал комедийную интонацию, а второй серьезную. А также — какая из картин ближе к оригиналу и кто из режиссеров смог бы экранизировать «Лолиту» сегодня.





Другой выпуск посвящен роману «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и его экранизациям. Ведущий Евгений Стаховский и кинокритик Настасья Горбачевская ответят на вопрос, кем считать главного героя — маргиналом или типичным представителем своего поколения. Зрителям расскажут о трех экранизациях романа: 1949 года и 1974 года, а также о фильме База Лурмана с Леонардо Ди Каприо в главной роли.





В восьмом выпуске проекта «Экранная копия» ведущий Евгений Стаховский и кинокритик Антон Долин обсудят экранизации пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». По этой трагедии сняли более ста фильмов. Иногда режиссеры и сценаристы точно следовали сюжету, а иногда меняли его: например, переносили действие в современность или превращали героев в зомби. Зрители узнают, почему Шекспира считают плагиатором, что такое «эффект Ромео и Джульетты» и действительно ли эта книга посвящена величайшей истории любви.



В городе в среду переменная облачность, днем возможны кратковременные дожди с грозами при температуре от +30 до +32 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.День 28 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1937 году – 7 градусов тепла.28 июля дорожники и коммунальщики планировали возобновить привычную схему движения на перекрестке улиц Советской и Пушкина. Ранее там начали ремонт теплотрассы. И теперь его хотят закончить хотя бы к 10 августа.Липчанка Ирина предлагает свой вариант завтрака тем, кто устал от овсянки по утрам.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Сегодня в 11:00 облздрав запустит прямой эфир с участием главного внештатного специалиста управления здравоохранения Липецкой области по диетологии Яны Плотниковой. Эндокринолог даст рекомендации о здоровом питании летом.Ответ на этот вопрос сегодня попытаются найти в ходе выездного совещания в микрорайоне «Европейский». Там еще весной сдали две новостройки, но вокруг до сих пор нет транспортной инфраструктуры. Жильцы высоток могут подъехать к своим домам только со стороны улицы Минской, по временной дороге, предназначенной для строительной техники. Выездное совещание общественников начнется в 10:00 возле дома №4б по улице Минской.В среду мобильные пункты вакцинации работают в торговых центрах «Радуга» (с 14:00 до 18:00), «Линия» (с 10:00 до 14:00) и «Москва» (с 14:00 до 16:00). Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие при наличии паспорта, медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.В трех городских детсадах, №№14, 62 и 126, начали работать консультационные центры. Обратиться к специалистам консультационных пунктов родители смогут бесплатно. В детских садах №№14 и 62 уклон сделают на вопросы использования в воспитании ребёнка современных информационных сервисов, в №126 - пункт для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Подробности по телефону 30-95-10.Департамент градостроительства и архитектуры Липецка вынес на общественные обсуждения проект планировки и межевания квартала в центре города. Проектировщики предлагают убрать из квартала семь металлических гаражей, которые расположены возле детского сада №91. Все они были установлены без разрешения. На освободившейся земле хотят сделать автостоянку, так как в районе мало мест для парковки; они также необходимы тем, кто приезжает в детсад. Предложения и замечания принимают по электронной почте proekt@lipetskcity.ru Канал «Кино ТВ» запустил образовательный проект «Экранная копия» (3+). В него вошли восемь бесед об экранизациях знаменитых книг. В каждом выпуске эксперты разбирают литературные основы известных фильмов, их сценарии, а также художественные приемы режиссеров и операторов.Ведущий Евгений Стаховский с кинокритиком Зинаидой Пронченко обсудил «Лолиту» Владимира Набокова и две экранизации романа. Они сравнили фильмы Стэнли Кубрика 1962 года и Эдриана Лайна 1997 года и попытались понять, почему один режиссер выбрал комедийную интонацию, а второй серьезную. А также — какая из картин ближе к оригиналу и кто из режиссеров смог бы экранизировать «Лолиту» сегодня.Другой выпуск посвящен роману «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и его экранизациям. Ведущий Евгений Стаховский и кинокритик Настасья Горбачевская ответят на вопрос, кем считать главного героя — маргиналом или типичным представителем своего поколения. Зрителям расскажут о трех экранизациях романа: 1949 года и 1974 года, а также о фильме База Лурмана с Леонардо Ди Каприо в главной роли.В восьмом выпуске проекта «Экранная копия» ведущий Евгений Стаховский и кинокритик Антон Долин обсудят экранизации пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». По этой трагедии сняли более ста фильмов. Иногда режиссеры и сценаристы точно следовали сюжету, а иногда меняли его: например, переносили действие в современность или превращали героев в зомби. Зрители узнают, почему Шекспира считают плагиатором, что такое «эффект Ромео и Джульетты» и действительно ли эта книга посвящена величайшей истории любви.