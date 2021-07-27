Происшествия

сегодня, 15:05

В Липецке задержали интернет-мошенницу

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#мошенничество
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В Липецке задержали интернет-мошенницу

Липчанка попалась на одном эпизоде, но вскрылись еще 17 преступлений

В полицию Череповца обратился коллекционер часов советской эпохи  с заявлением о том, что он нашел на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже часов. Заплатив 4200 рублей, он так и не дождался покупки. 

Дознаватель полиции установила личность продавца. Ей оказалась 32-летняя жительница Липецкой области. Женщину задержали в Липецке.

Во время следствия вскрылись еще 17 аналогичных эпизодов мошенничества, совершенных липчанкой.

- В ходе допроса выяснилось, что липчанка выводила денежные средства, полученные незаконным путем, через банковскую карту мужа, который ни о чем не подозревал. По факту мошеннических действий  отделом дознания УМВД России по  Череповцу возбужденно уголовное дело по ч.1 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ и направлено в  Липецк для приобщения к многоэпизодному составу, сообщили в УМВД России по Вологодской области.

864
#мошенничество
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