Происшествия

42 минуты назад

Липецкие спасатели вытащили из воды подростка, который уже захлебнулся и потерял сознание

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#спасение на воде
Липецкие спасатели вытащили из воды подростка, который уже захлебнулся и потерял сознание

Школьника успели спасти.

26 июля сотрудники спасательного поста №1 в районе Центрального пляжа спасли 13-летнего подростка.

- Это случилось на реке Воронеж, в 30 метрах от берега. Спасатели, дежурившие на пляже, заметили мальчика, который плыл и неожиданно исчез под водой. Они выдвинулись на помощь подростку на катере и вытащили парня. Мальчик успел нахлебаться воды и потерял сознание. Спасатели оперативно оказали ему первую помощь, после чего передали мальчика врачам, - сообщили в Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.

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#спасение на воде

Комментарии (1)

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Викторм

36 минут назад
Вытащили из пруда?
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