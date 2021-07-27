Липецкие спасатели вытащили из воды подростка, который уже захлебнулся и потерял сознание

Школьника успели спасти.

26 июля сотрудники спасательного поста №1 в районе Центрального пляжа спасли 13-летнего подростка.



- Это случилось на реке Воронеж, в 30 метрах от берега. Спасатели, дежурившие на пляже, заметили мальчика, который плыл и неожиданно исчез под водой. Они выдвинулись на помощь подростку на катере и вытащили парня. Мальчик успел нахлебаться воды и потерял сознание. Спасатели оперативно оказали ему первую помощь, после чего передали мальчика врачам, - сообщили в Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.



