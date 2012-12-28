На 13 улицах Липецка отключат холодную воду

26 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — подачу холодной воды временно ограничат жителям 13 улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 19, 20 по улице Российской, жители частного сектора улиц Российской, 70 лет октября, Солнечной, Саратовской, Кочеткова, Третьякова, Курчатова, Булавина, Баженова, Сокольской, переулков Доброго, Тополиного, Полтавского.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.