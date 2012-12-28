В Липецке почтили память ликвидаторов Чернобыльской аварии

Десятки липчан собрались возле памятника «Липчанам - Защитникам Отечества от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Ветераны тех событий, представители общественных организаций, органов власти, в том числе УМВД РФ по Липецкой области вспомнили суровые испытания и возложили цветы к памятнику.





















Митинг, посвященный 39-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, прошёл в Липецке у памятника ликвидаторам-чернобыльцам.Взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной станции возле города Припяти Киевской области УССР произошёл 26 апреля 1986 года. Липецкая область оказалась в числе регионов серьёзно пострадавших от катастрофы. В 1986 году на ликвидацию последствий аварии было направлено почти 2 000 липчан. Благодаря героическому подвигу ликвидаторов удалось предотвратить глобальную экологическую катастрофу и спасти множество жизней.