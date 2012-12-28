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Общество
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41 минуту назад
В Липецке почтили память ликвидаторов Чернобыльской аварии
Десятки липчан собрались возле памятника «Липчанам - Защитникам Отечества от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»
Ветераны тех событий, представители общественных организаций, органов власти, в том числе УМВД РФ по Липецкой области вспомнили суровые испытания и возложили цветы к памятнику.
Взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной станции возле города Припяти Киевской области УССР произошёл 26 апреля 1986 года. Липецкая область оказалась в числе регионов серьёзно пострадавших от катастрофы. В 1986 году на ликвидацию последствий аварии было направлено почти 2 000 липчан. Благодаря героическому подвигу ликвидаторов удалось предотвратить глобальную экологическую катастрофу и спасти множество жизней.
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