И всё-таки – последние

Для любителей волейбола у нас две новости...

Сегодня «Липецк» старался, как мог, но «был близок локоток» - 25:21, 25:22, 25:18… В заключительном туре в Анапе наша команда уже дважды уступила соперницам из Уфы, оба раза по 0:3, значит мы действительно слабее.









Опять праздник не на нашей стороне сетки

… Как в анекдоте – плохая и хорошая. Плохая в том, что «Липецкие» волейболистки сегодня в Анапе уступили единственному конкуренту, которого ещё имели шанс обойти «Уфимочке-УГНТУ» - 0:3 и официально заняли последнее место по итогам регулярного чемпионата в Высшей лиге «А».Хорошая новость в том, что в нижестоящий дивизион липчанки всё равно не вылетят т.к. вылет даже последней команды в нынешнем сезоне не предусмотрен.У подопечных Александра Горбаткова остался заключительный матч завтра с хозяйками трафлекса местным «Динамо», который ни для одной команды уже ничего не значит.