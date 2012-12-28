Мошенники заставили жителя Елецкого района пять дней переводить им деньги – исчезли более 3 миллионов рублей
Выходные в Липецке: первая Библионочь, день рождения клуба комедии и наконец-то настоящий футбол
Мошенники заставили жителя Елецкого района пять дней переводить им деньги – исчезли более 3 миллионов рублей
Спорт
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сегодня, 18:38
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И всё-таки – последние
Для любителей волейбола у нас две новости...
Хорошая новость в том, что в нижестоящий дивизион липчанки всё равно не вылетят т.к. вылет даже последней команды в нынешнем сезоне не предусмотрен.
Сегодня «Липецк» старался, как мог, но «был близок локоток» - 25:21, 25:22, 25:18… В заключительном туре в Анапе наша команда уже дважды уступила соперницам из Уфы, оба раза по 0:3, значит мы действительно слабее.
Опять праздник не на нашей стороне сетки
У подопечных Александра Горбаткова остался заключительный матч завтра с хозяйками трафлекса местным «Динамо», который ни для одной команды уже ничего не значит.
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