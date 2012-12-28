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сегодня, 18:38
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И всё-таки – последние

Для любителей волейбола у нас две новости...

… Как в анекдоте – плохая и хорошая. Плохая в том, что «Липецкие» волейболистки сегодня в Анапе уступили единственному конкуренту, которого ещё имели шанс обойти «Уфимочке-УГНТУ» - 0:3 и официально заняли последнее место по итогам регулярного чемпионата в Высшей лиге «А».

Хорошая новость в том, что в нижестоящий дивизион липчанки всё равно не вылетят т.к. вылет даже последней команды в нынешнем сезоне не предусмотрен.

Сегодня «Липецк» старался, как мог, но «был близок локоток» - 25:21, 25:22, 25:18… В заключительном туре в Анапе наша команда уже дважды уступила соперницам из Уфы, оба раза по 0:3, значит мы действительно слабее.

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Опять праздник не на нашей стороне сетки

У подопечных Александра Горбаткова остался заключительный матч завтра с хозяйками трафлекса местным «Динамо», который ни для одной команды уже ничего не значит.
Волейбол
ВК «Липецк»
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Комментарии (1)

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омсквич
16 минут назад
Пустые трибуны... ляпота
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