В Липецке есть футбольная команда, которая проиграла один раз за 5 лет. Она взяла уже более десятка трофеев
В Липецке есть футбольная команда, которая проиграла один раз за 5 лет. Она взяла уже более десятка трофеев
Происшествия
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31 минуту назад
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На кладбище в Матырском обнаружен обгоревший труп женщины
Личность погибшей установлена.
— Возле туалета чёрный труп и видно кроссовки, — рассказали GOROD48 посетители кладбища.
Место происшествия ограждено сигнальной лентой. Там же работает следственно-оперативная группа.
—Сотрудниками ОМВД России по Грязинскому району организован выезд на место происшествия. Личность погибшей установлена, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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