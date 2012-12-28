Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Неделя жарких температурных рекордов в Липецке завершается снегом
Погода в Липецке
Стеклянные цветы
Погода в Липецке
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области ночью заморозки до -3
Погода в Липецке
В Липецке есть футбольная команда, которая проиграла один раз за 5 лет. Она взяла уже более десятка трофеев
Спорт
В Липецке почтили память ликвидаторов Чернобыльской аварии
Общество
И всё-таки – последние
Спорт
Без главного тренера и ввосьмером завершила сезон липецкая команда по мини-футболу
Спорт
У нас пожарная опасность? Куда бежать, внесите ясность!
Неделя 48
Первый домашний гол «Ельца» организовали… два Александра Ролдугина
Спорт
Читать все
В Липецкой области ночью заморозки до -3
Погода в Липецке
Стеклянные цветы
Погода в Липецке
В Липецке есть футбольная команда, которая проиграла один раз за 5 лет. Она взяла уже более десятка трофеев
Спорт
И всё-таки – последние
Спорт
Без главного тренера и ввосьмером завершила сезон липецкая команда по мини-футболу
Спорт
На кладбище в Матырском обнаружен обгоревший труп женщины
Происшествия
Липчанин сядет на скамью подсудимых за распространение наркотиков
Происшествия
На пяти улицах и в двух переулках отключили воду
Общество
Липчанин перевернулся на угнанной машине
Происшествия
Первый домашний гол «Ельца» организовали… два Александра Ролдугина
Спорт
Читать все
Происшествия
681
31 минуту назад
3

На кладбище в Матырском обнаружен обгоревший труп женщины

Личность погибшей установлена.

Как сообщают очевидцы, на кладбище в микрорайоне Матырский, лежит сгоревший труп. Тело находится возле туалета. 


680ddc401acf2_GN3jkeYKe28.jpg

— Возле туалета чёрный труп и видно кроссовки, — рассказали GOROD48 посетители кладбища.

Место происшествия ограждено сигнальной лентой. Там же работает следственно-оперативная группа. 

—Сотрудниками ОМВД России по Грязинскому району  организован выезд на место происшествия. Личность погибшей установлена, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
труп
убийство
0
1
5
1
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нервная мать
24 минуты назад
Ужас какой
Ответить
Спокойный отец
15 минут назад
таблетки пей
Ответить
Странный сын
8 минут назад
таблетки пей Да вы, похоже, нашли друг друга.
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить