На кладбище в Матырском обнаружен обгоревший труп женщины

Личность погибшей установлена.

Как сообщают очевидцы, на кладбище в микрорайоне Матырский, лежит сгоревший труп. Тело находится возле туалета.— Возле туалета чёрный труп и видно кроссовки, — рассказали GOROD48 посетители кладбища.Место происшествия ограждено сигнальной лентой. Там же работает следственно-оперативная группа.—Сотрудниками ОМВД России по Грязинскому району организован выезд на место происшествия. Личность погибшей установлена, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.