В Липецкой области ночью заморозки до -3

В ближайшие двое суток Липецкая область окажется под влиянием холодных атмосферных фронтов обширной депрессии (области пониженного атмосферного давления) протяженностью от Вологодской области до Западной Сибири – пройдут небольшие и умеренные дожди.

Температура воздуха заметно понизится, что связано с проникновением холодной воздушной массы. 29 апреля ожидается смещение очередного циклона с Атлантики с дождями и порывистым ветром.Среднесуточные температуры воздуха составят: 27 и 28 апреля – 3-5 градусов тепла, что на 6-7 градусов ниже нормы, 29 апреля – 8 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 апреля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем в отдельных районах небольшие кратковременные дожди. Ветер северный, 8-13 м/сек, днем местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью – от 0 до +2 градусов, местами заморозки до -3 градусов, днем – от +5 до +10 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем – от +6 до +8 градусов.День 27 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году – 6 градусов мороза.