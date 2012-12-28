Первый домашний гол «Ельца» организовали… два Александра Ролдугина

В первой игре на своём поле ельчане порадовали победой.

Первую победу в новом сезоне первенства СФФ «Центр» одержал ФК «Елец». Сегодня на домашнем стадионе «Труд» подопечные Владимира Рогачева обыграли дублёров воронежского «Факела» - 2:0.Первый гол был забит на 15-й минуте, когда 39-летний Александр Ролдугин-старший (отчество Александрович) подал угловой, 34-летний Александр Ролдугин-младший (отчество Сергеевич) головой вколотил мяч в сетку.На 70-й минуте елецкий форвард Виктор Кравченко заработал пенальти. Однако подошедший к мячу капитан команды Ролдугин-старший проиграл дуэль вратарю.И лишь на 88-й минуте ельчанам удалось снять вопрос о победителе: Кравченко убежал один на один с вратарём и установил окончательный счёт.Отметим, что на стадион пришли 500 зрителей – с учётом уровня третьей лиги это приличная посещаемость для древнего города.В активе Рогачева и Ко в 2-х матчах 1 победа и поражение в первом туре в Нововоронеже от одного из фаворитов сезона «Атома» - 1:4. 30 апреля ельчане сыграют в гостях у дублёров «Рязани».Что касается другого участника турнира – дубля «Металлурга», то у него пока всё плохо. В стартовом туре подопечные Сергея Хрипункова на Центральном стадионе «Металлург» проиграли дублю «Факела» - 1:4, затем с тем же счётом уступили в Рязани, а вчера дома получили три безответных мяча од резервистов белгородского «Салюта». Три поражения в 3-х матчах и последнее место.