На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 27 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ подачу ресурса временно ограничат в домах №№ 6, 8 по улице Папина, №№ 3, 4, 5, 6, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 33в, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 по улице 40 лет Октября, №№ 3, 4 по улице Смыслова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на площади Константиновой.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.