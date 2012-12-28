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471
сегодня, 15:59
1

На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 27 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ подачу ресурса временно ограничат в домах №№ 6, 8 по улице Папина, №№ 3, 4, 5, 6, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 33в, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 по улице 40 лет Октября, №№ 3, 4 по улице Смыслова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на площади Константиновой.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
Отключение воды
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Комментарии (1)

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САИ
сегодня, 16:10
Ну опять у РВК аварии по плану! Что это за план такой?
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