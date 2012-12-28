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В Липецке есть футбольная команда, которая проиграла один раз за 5 лет. Она взяла уже более десятка трофеев
Происшествия
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59 минут назад
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Липчанин сядет на скамью подсудимых за распространение наркотиков
Наркотики он распространял через тайники-закладки.
По данным следствия, в ноябре 2024 года и январе 2025 года обвиняемый приобрел более 60 граммов запрещенных веществ с целью распространения через систему тайников-закладок на территории Липецка. Наркотики были обнаружены при личном досмотре, в его квартире, а также в нескольких заранее оборудованных местах для хранения.
Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 и 4 ст. 228.1 УК РФ) с утвержденным обвинительным заключением уже передано в суд. За инкриминируемые преступления мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
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