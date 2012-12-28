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59 минут назад
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Липчанин сядет на скамью подсудимых за распространение наркотиков

Наркотики он распространял через тайники-закладки.

Следственный отдел ОП №3 УМВД России по г. Липецку завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах.

По данным следствия, в ноябре 2024 года и январе 2025 года обвиняемый приобрел более 60 граммов запрещенных веществ с целью распространения через систему тайников-закладок на территории Липецка. Наркотики были обнаружены при личном досмотре, в его квартире, а также в нескольких заранее оборудованных местах для хранения.

Уголовное дело по  ч. 3 ст. 30, ч. 3 и 4 ст. 228.1 УК РФ) с утвержденным обвинительным заключением уже передано в суд. За инкриминируемые преступления мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
наркосбыт
суд
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Комментарии (1)

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Гость
33 минуты назад
Чем более жесткими будут наказания, тем меньше желающих будет заниматься торговлей смертью. Жаль, что нет высшей меры.
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