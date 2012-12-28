Липчанин сядет на скамью подсудимых за распространение наркотиков

Наркотики он распространял через тайники-закладки.

Следственный отдел ОП №3 УМВД России по г. Липецку завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах.По данным следствия, в ноябре 2024 года и январе 2025 года обвиняемый приобрел более 60 граммов запрещенных веществ с целью распространения через систему тайников-закладок на территории Липецка. Наркотики были обнаружены при личном досмотре, в его квартире, а также в нескольких заранее оборудованных местах для хранения.Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 и 4 ст. 228.1 УК РФ) с утвержденным обвинительным заключением уже передано в суд. За инкриминируемые преступления мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.