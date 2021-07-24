В России

сегодня, 15:55

В Ставрополе возбудили уголовное дело об убийстве полицейского

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#убийство #полицейский

Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению местонахождения и задержанию стрелявшего в полицейского.

Следственными органами СК РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю.

По данным следствия, 23 июля в 23-40 на улице Южный Обход возле одного из многоэтажных домов города Ставрополя неизвестные совершили нападение на сотрудника полиции, один из которых произвел выстрелы в заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю.

В результате сотрудник полиции получил огнестрельное ранение бедра и туловища, а стрелявший с места происшествия скрылся. Полицейский скончался в реанимационном отделении городской больницы, - говорится на сайте МВД по региону.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению местонахождения и задержанию стрелявшего. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю, - сообщается в пресс-релизе СК РФ по региону.

Названа одна из версий убийства замначальника уголовного розыска Руслана Абовяна в Ставрополе, - в своем Telegram-канале сообщает Baza.

Его могли убить из мести. Уточняется, что Абовян в 2015 году принимал участие в спецоперации в Чечне, в ходе которой погиб местный житель Джамбулат Дадаев.

При этом Дадаев подозревался в тяжком преступлении, совершенном в соседнем регионе. Он скрывался у себя на родине, - передает Lenta.ru.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров тогда заявлял, что действия силовиков не были согласованы с властями, - отмечает издание.
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#убийство #полицейский

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