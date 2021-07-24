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В Воронежской области 3 человека пострадали в массовой аварии

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#массовая авария #ДТП
Три человека пострадали в массовой аварии с 4 автомобилями в Борисоглебске. ДТП произошло накануне вечером в 18:00 на 456 км трассы Курск – Саратов, - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, 69-летний житель г. Борисоглебск, управляя автомобилем ВАЗ-21043, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю "Лада Веста" под управлением 47-летнего жителя г. Тольятти, движущемуся во встречном направлении, и допустил столкновение с ним. Затем двигавшийся за автомобилем "Лада Веста" автомобиль "Лада Гранта" под управлением 36-летнего жителя г. Саратова допустил столкновение с другим автомобилем "Лада Веста" под управлением 50-летнего местного жителя, - сообщает ГИБДД.

В результате ДТП водитель ВАЗ-21043, 47-летнийй водитель "Лада Веста" и его пассажир – 37-летняя жительница г. Тольятти с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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#массовая авария #ДТП

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