Общество

сегодня, 15:48

В сквере на улице Ворошилова наружное освещение заработает в ближайшее время

2 234
#уличное освещение
В сквере на улице Ворошилова наружное освещение заработает в ближайшее время

Липчане жалуются на проблемы с уличным освещением.

Недавно горожане сообщали, что на аллеях парка Победы свет отключен почти полностью, жаловались на темные аллеи Нижнего парка, отсутствие уличного освещения в сквере на улице Ворошилова и у Комсомольского пруда.

Ответственность за освещение парков несет МАУК «Культурные пространства Липецка». Его представители назвали причину отключения освещения в парке Победы.

- Технический сбой. В любой системе такое возможно. Заказчик и подрядчик уведомлены. В парке Победы проблемы с частично не работающим освещением устранены. Они длились лишь два вечера. 

Сейчас  в парке действительно освещены аллеи, скейт-площадка и аттракционы. 
В Нижнем парке столбы с фонарями размещены в прямом смысле на каждом шагу. Но часть фонарей не горит вовсе. Хуже всего освещена «игровая зона» и аллея к бювету. Липчане говорят о том, что так происходит всегда.

- Фонарей в парке много, но света от них почти нет. Да и четвертая их часть вообще не работает. Кафе и аттракционы светят ярче, – жалуется посетительница парка Анна Чуносова.

В пресс-службе МБУ «Культурные пространства города» GOROD48 сообщили, что подрядчик, устанавливавший систему освещения, в рамках гарантийных обязательств вдет ремонтные работы. Свет в парке появится в скором времени.

Помимо парков сбои наружного освещения заметны и в сквере на улице Ворошилова . Единственный источник света здесь – витрины магазинов. За наружное освещение в сквере и городе отвечает муниципальная компания «Липецкгорсвет». В ответе на запрос GOROD48 «Липецкгорсвет» пообещал осветить сквер в ближайшее время, не назвав, правда, причину поломки. 

А вот когда станет светло у Комсомольского пруда в «Липецкгорсвете» сказать не смогли. Все дело в том, что «Липецкгорсвете» за эту территорию ответственности не несет – подрядчик, монтировавший здесь освещение, еще не передал его в муниципальную собственность. 

Трудности с обеспечением уличным освещением города, действительно, есть. Для того, чтобы их решить, липчане могут обращаться в МБУ «Липецкгорсвет» по телефону 50-50-00. Работники «Липецкгорсвет»  обещают  устранять неполадки в возможный короткий срок. 

Ирина Комиссарова  


2 234
#уличное освещение

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

12

41 минуту назад
к новому году ...
ответить

Смотрящий

48 минут назад
Это успех товарищи! Успех ...
ответить

Еще в рубрике

Из-за повреждения теплотрассы в сотне домов Липецка отключена горячая вода
#отключения
3
Из-за повреждения теплотрассы в сотне домов Липецка отключена горячая вода

26 минут назад

Общество
Липчанам дискомфортно в автобусах из-за пандемии
#транспорт
8
Липчанам дискомфортно в автобусах из-за пандемии

49 минут назад

Общество
Закончено расследование дела этнического преступного сообщества, занимавшегося кражей топлива из неф...
#кража
1
Закончено расследование дела этнического преступного сообщества, занимавшегося кражей топлива из неф...

сегодня, 15:08

Общество
На проспекте Победы произошёл порыв теплосети
#порыв
15
На проспекте Победы произошёл порыв теплосети

сегодня, 14:14

Общество
Мэрия Ельца снова ищет подрядчика на ремонт дорог
#тендер #ремонт дорог
9
Мэрия Ельца снова ищет подрядчика на ремонт дорог

сегодня, 11:56

Общество
Липецких перевозчиков оштрафовали на 2,7 млн рублей
#транспорт #штраф
33
Липецких перевозчиков оштрафовали на 2,7 млн рублей

сегодня, 11:15

Общество