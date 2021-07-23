В сквере на улице Ворошилова наружное освещение заработает в ближайшее время

Липчане жалуются на проблемы с уличным освещением.

Недавно горожане сообщали, что на аллеях парка Победы свет отключен почти полностью, жаловались на темные аллеи Нижнего парка, отсутствие уличного освещения в сквере на улице Ворошилова и у Комсомольского пруда.



Ответственность за освещение парков несет МАУК «Культурные пространства Липецка». Его представители назвали причину отключения освещения в парке Победы.



- Технический сбой. В любой системе такое возможно. Заказчик и подрядчик уведомлены. В парке Победы проблемы с частично не работающим освещением устранены. Они длились лишь два вечера.



Сейчас в парке действительно освещены аллеи, скейт-площадка и аттракционы.

В Нижнем парке столбы с фонарями размещены в прямом смысле на каждом шагу. Но часть фонарей не горит вовсе. Хуже всего освещена «игровая зона» и аллея к бювету. Липчане говорят о том, что так происходит всегда.



- Фонарей в парке много, но света от них почти нет. Да и четвертая их часть вообще не работает. Кафе и аттракционы светят ярче, – жалуется посетительница парка Анна Чуносова.



В пресс-службе МБУ «Культурные пространства города» GOROD48 сообщили, что подрядчик, устанавливавший систему освещения, в рамках гарантийных обязательств вдет ремонтные работы. Свет в парке появится в скором времени.



Помимо парков сбои наружного освещения заметны и в сквере на улице Ворошилова . Единственный источник света здесь – витрины магазинов. За наружное освещение в сквере и городе отвечает муниципальная компания «Липецкгорсвет». В ответе на запрос GOROD48 «Липецкгорсвет» пообещал осветить сквер в ближайшее время, не назвав, правда, причину поломки.



А вот когда станет светло у Комсомольского пруда в «Липецкгорсвете» сказать не смогли. Все дело в том, что «Липецкгорсвете» за эту территорию ответственности не несет – подрядчик, монтировавший здесь освещение, еще не передал его в муниципальную собственность.



Трудности с обеспечением уличным освещением города, действительно, есть. Для того, чтобы их решить, липчане могут обращаться в МБУ «Липецкгорсвет» по телефону 50-50-00. Работники «Липецкгорсвет» обещают устранять неполадки в возможный короткий срок.



Ирина Комиссарова





