Общество
сегодня, 13:53
Автоинспекторы помогли на дороге семье с детьми
Сотрудники ДПС поменяли пробитое колесо на автомобиле.
В УМВД России по Липецкой области поступило благодарственное письмо от женщины, которая оказалась в сложной ситуации на дороге, а сотрудники ДПС помогли ее семье. 19 июля семья возвращалась с отдыха и на дороге в Становлянском районе у автомобиля пробило колесо. На выручку пришли автоинспекторы: они помогли поменять колесо.
- Сотрудники ДПС проходят постоянный инструктаж. В случае какой-либо непредвиденной ситуации они обязательно помогают гражданам, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
Напомним, в начале июля автоинспекторы на патрульной машине с сиреной сопроводили рожающую женщину в Липецк. Тогда муж женщины рассказал о помощи в соцсетях и поблагодарил инспекторов ДПС.
- Сотрудники ДПС проходят постоянный инструктаж. В случае какой-либо непредвиденной ситуации они обязательно помогают гражданам, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
Напомним, в начале июля автоинспекторы на патрульной машине с сиреной сопроводили рожающую женщину в Липецк. Тогда муж женщины рассказал о помощи в соцсетях и поблагодарил инспекторов ДПС.
Как-то так
Маруся
Алоизий
Алексей
Билли Кид
Сергей Владимирович
товарищ Поддорожный