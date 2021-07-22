Общество

сегодня, 13:53

Автоинспекторы помогли на дороге семье с детьми

7 1362
#ГИБДД
2

Сотрудники ДПС поменяли пробитое колесо на автомобиле.

В УМВД России по Липецкой области поступило благодарственное письмо от женщины, которая оказалась в сложной ситуации на дороге, а сотрудники ДПС помогли ее семье. 19 июля семья  возвращалась с отдыха и на дороге в Становлянском районе у автомобиля пробило колесо. На выручку пришли автоинспекторы: они помогли поменять колесо.


 - Сотрудники ДПС проходят постоянный инструктаж. В случае какой-либо непредвиденной ситуации они обязательно помогают гражданам, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Напомним, в начале июля автоинспекторы на патрульной машине с сиреной сопроводили рожающую женщину в Липецк. Тогда муж женщины рассказал о помощи в соцсетях и поблагодарил инспекторов ДПС.
7 1362
#ГИБДД
2

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Как-то так

11 минут назад
Сколько же в вас сарказма- обязаны, это их работа и т,д...а что же тогда другие водители со свистом и музыкой мчатся мимо....чисто по человечески слабо помощь предложить? Ах да, это не входит в их человеческие обязанности...Эх вы, людишки...лишь бы занять всё и вся...
ответить

Маруся

17 минут назад
Да просто нормальные ребята! Спасибо!
ответить

Алоизий

41 минуту назад
Чудо! Причислить к лику святых.
ответить

Алексей

50 минут назад
Оказывать помощь водителям это их повседневная работа, но мы дожили до того что считаем это героизмом о котором надо писать целую статью
ответить

Билли Кид

54 минуты назад
В "цивилизованных странах" счет бы выставили..
ответить

Сергей Владимирович

сегодня, 13:59
Вот это герои! Всем по ордену "за мужеству"
ответить

товарищ Поддорожный

сегодня, 13:59
И деньги даже не берёте за это? Странные вы какие-то!!
ответить

Еще в рубрике

«Руслан-1» просрочил исправление недостатков на проспекте Победе
#проспект Победы
2
«Руслан-1» просрочил исправление недостатков на проспекте Победе

53 минуты назад

Общество
Евгения Уваркина: «Надо устранять замечания еще до того, как приеду я»
#Евгения Уваркина #благоустройство
26
Евгения Уваркина: «Надо устранять замечания еще до того, как приеду я»

сегодня, 12:46

Общество
Капуста за неделю выросла в цене почти на 10%
#цены #продукты
9
Капуста за неделю выросла в цене почти на 10%

сегодня, 12:28

Общество
За брак при строительстве детсада расплатится подрядчик
#брак #строительство #суд
За брак при строительстве детсада расплатится подрядчик

сегодня, 11:10

Общество
Канализация «Елецкого» никого не заинтересовала
#торги #банкротство #застройщик
2
Канализация «Елецкого» никого не заинтересовала

сегодня, 10:37

Общество
Вместо гаражей возле детского сада появится парковка
#проект #общественные обсуждения
3
Вместо гаражей возле детского сада появится парковка

сегодня, 09:56

Общество