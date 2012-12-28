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сегодня, 14:04
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34-летнего липчанина отправили в ИК строгого режима за пьяную езду без прав

Кредитный «Форд Фокус» у него конфисковали в доход государства.

Вечером 1 ноября прошлого года в столб на улице Папина в Липецке врезался «Форд Фокус». Полицейские вытащили из машины явно пьяного 34-летнего водителя, который наотрез отказался от медицинского освидетельствования. Оказалось, что этот товарищ сел за руль купленной в кредит машины на площади Победы, проехав всего 1,8 километра до места аварии.

Тут же выяснилось, что 15 октября мужчина лишен водительских прав и оштрафован Левобережным судом Липецка на 30 тысяч рублей по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ за такое же правонарушение: невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Дальше — больше. В «анамнезе» оказавшегося безработным водителя оказался административный надзор сроком на 8 лет и две ходки. В первый раз мужчину, которому тогда было 19 лет, астраханский суд отправил в ИК общего режима на пять лет за покушение на сбыт наркотиков. Во второй раз, в 2019-м, тот же суд уже за разбой определил нашего героя к шести годам лишения свободы, на этот раз в ИК строгого режима.

Освободившись 1 марта 2024 года, мужчина осел в Липецке и стал перебиваться заработками грузчика. К моменту аварии на улице Папина он успел не раз быть осужденным по ст. 19.24 КоАП РФ — за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре.

Под третий в его биографии уголовный суд липчанин попал по обвинению в преступлении, предусмотренном частью первой статьи 264.1 УК РФ — за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Обвинение поддерживала прокуратура Октябрьского района Липецка. В итоге пьяная езда без прав обошлась подсудимому при его криминальном бэкграунде в 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима. И да, у него еще и конфисковали в доход государству находящийся в залоге у банка «Форд Фокус».
ДТП
пьяная езда
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
ded
сегодня, 16:00
горбатого могила исправит
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Гоша
сегодня, 14:44
Оранжевую Гранту водителя ещё проверьте, он явно не в адеквате
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Шарен
сегодня, 14:36
Героем будет, в администрации освобождайте место.
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Ну это
сегодня, 14:07
Уже настоящий штурмовик.
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