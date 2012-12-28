Индустрия выстраивает партнерство: строителям и производственникам помогают найти друг друга

На втором строительном форуме в Липецкой области обсуждали проблемы отрасли и синергию между застройщиками и производителями современных материалов.

12 марта в ОЭЗ «Липецк» прошёл Строительный форум-2025. Такое масштабное мероприятие для строителей Липецкой области проводится уже во второй раз и собирает ключевых игроков отрасли.— Нам важно создать некий круг общения, профессиональное сообщество, познакомить строителей, проектировщиков друг с другом, а также с производствами, которые есть не только на территории особой экономической зоны, но и на территории всей Липецкой области, — сказал генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев.Непосредственно на территории ОЭЗ «Липецк» работают 15 компаний, которые производят используемую в строительстве номенклатуру (а всего —- на грязинской площадке 27 действующих предприятий и на елецкой — 7). В прошлом году привлечены несколько новых таких резидентов. Например, на елецкой площадке ОЭЗ строится завод по производству строительных смесей «Рунит», которые используются при реставрации. На счету этой компании из Санкт-Петербурга уже много реставрационных проектов в северной столице. «Рунит» увидел потенциал и в Липецкой области — где много старинных усадьб и исторических построек. Особенно большой потенциал в Ельце — в непосредственной близости от производственной площадки. Тем более что в прошлом году Елец посетили более 150 тысяч туристов.Сегодня резиденты липецкой ОЭЗ производят многое для строительной отрасли: от 3D-заборов до вентиляционных систем и котлов. Из продукции резидентов можно построить и дом, и целый завод. Но зачастую потенциальные партнёры просто не знакомы или плохо знакомы друг с другом. Форум как раз был призван ликвидировать и заполнить этот информационный вакуум. Ведь экономить и делать строительный бизнес более эффективным можно не только за счёт налоговых льгот и преференций, но и за счёт грамотной кооперации.Но Строительный форум — это не только знакомство и кооперация. Самое большое внимание на нём уделили стоящим перед отраслью проблемам: прежде всего, это снижение спроса на жильё, рост процентных ставок на коммерческое кредитование и ипотеку, трудности в получении финансирования, рост цен на материалы. Звучали даже совсем пессимистичные прогнозы о том, что основные застройщики в такой ситуации могут стать банкротами.— Рост цен на строительные материалы, сырье и оборудование, рост ставок по кредитам и сворачивание и сокращение части программ льготного ипотечного кредитования — вопросы, которые сегодня обсуждаются на всех уровнях. Уже прошли окружные конференции Национального объединения строителей и Национального объединения проектировщиков, а в конце марта и в начала апреля пройдут съезды. Наш форум призван выяснить наболевшие проблемы, которые в дальнейшем мы сможем огласить на всех уровнях и во всех инстанциях, и в Министерстве строительства нас слышат, — сообщил директор Союза строителей Липецкой области Павел Путилин.Впрочем, по итогам 2024 года строительная отрасль области выглядит вполне достойно и даже оказалась в передовиках.Как рассказал замминистра строительства и архитектуры Липецкой области Николай Дергунов, темп роста строительства составил 132,4%, а общий объём выполненных работ — 153 миллиарда рублей.Обеспеченность жильём на душу населения в регионе составила 36,2 квадратных метра. По этому показателю Липецкая область занимает пятое место в России и второе в ЦФО. А поставленная президентом задача по достижению к 2030 году показателя в 33 квадратных метра на каждого жителя выполнена и даже перевыполнена в нашем регионе гораздо раньше срока.В прошлом году в Липецкой области введено 791,2 тыс кв. метров жилья – это 102,6 % к уровню прошлого года, в том числе 290,2 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья — это 148% по отношению к показателям 2023 года. Причём регион финансово помогает строителям — в том числе за счёт субсидирования социального строительства: в 2024 году на эти цели было выделено 556 миллионов рублей, из которых только 10% — федеральная поддержка.Но всё же не совсем всё прекрасно и перед строительной отраслью стоят серьезные вызовы. Растёт доля недостроенных объектов: если в 2020-м году это было 35-37%, то по итогам 2024 — 49%. Обо всех сложностях — и нарушении логистических цепочек, и проблемах с техникой, и сокращении предложения обнародования на рынке, и самых последних вызовах — резком росте ключевой ставки, ужесточении трудовой миграции и растущих издержках открыто говорили на Строительном форуме.В работе форума приняли участие самые разные спикеры. Заместитель главы администрации Липецка — председатель департамента градостроительства и архитектуры Светлана Сурмий рассказала о комплексном развитии территорий на примере переживающего реновацию района ЛТЗ: первый дом уже введён в декабре, второй — строится. При этом застройщики взяли на себя определённые социальные обязательства: в одном случае — расселить ветхое и аварийное жильё, в другом — возвести новый детский сад и сделать электрику для своего и соседнего микрорайона. Со своей стороны бюджет тоже вкладывается в инфраструктуру — обеспечивает сетями теплоснабжения, строит распределительную подстанцию.Комплексное развитие территорий в Липецке также планируют реализовать в районе Набережной — но там не хватает мощностей по водоотведению и возникла необходимость строительства дюкерного перехода под рекой Воронеж. Есть планы и в центре Липецка — на улице Интернациональной, еще один дом хотят построить на заброшенном участке за «Мерценом» и обязать застройщика благоустроить набережную канала.Виктория Катасонова из ОБУ «Управления градостроительства Липецкой области» рассказала о цифровой трансформации строительной отрасли и создании регионального геосервиса — системы, которая охватывает весь цикл строительства объекта — от образования земельного участка до ввода в эксплуатацию. Вся топосъёмка будет в электронном виде как на ладони!В свою очередь резиденты ОЭЗ тут же предлагали свои наработки для благоустройства Липецка — например, компания «ПРЕСТОРУСЬ» мечтает обустроить Каменный лог с помощью своей георешётки. Геосинтетика компании востребована в 34 странах мира, её активно используют для укрепления неустойчивых грунтов, в горнодобывающих и горнотехнических сооружениях, но возможности применения гораздо шире — от строительства парковок и велодорожек до масштабных ландшафтных проектов.На форуме сразу несколько резидентов ОЭЗ и не только представили свою продукцию для строителей — как со сцены, так и в рамках выставки.— Наше предприятие работает в Липецкой области более пяти лет. В Строительном форуме принимаем участие впервые и уже нашли больше двадцати новых партнёров. Даже есть конкретные заявки — их больше пяти, которые будем прорабатывать в ближайшее время, сразу после форума, — рассказали представители производственной компании «Рарма», занимающейся металлообработкой и лазерной резкой металлопроката и труб.Строительному бизнесу много рассказывали о финансовых инструментах: мерах господдержки, промышленной ипотеке, субсидировании по госпрограмме. Компания «Гермес» поделилась реальным опытом работы с механизмом промышленной ипотеки: финансовый директор фирм поведала о том, c чего следует начинать и как быстро получить средства.Консалтинговая компания «Swilar» рассказала липецким строителям о ситуации с транграничными платежами и даже о том, как использовать криптовалюту в международных расчётах, какие сегодня для этого есть юридические основания и подводные камни.Грязинский технический колледж представил свое видение решения кадрового дефицита и рассказал, как сегодня ведётся обучение строительным профессиям.Текущую ситуацию в отрасли на Строительном форуме «подсветили» с самых разных сторон. Даже со стороны развития гостиничного бизнеса и сферы гостеприимства. Оказывается, только в Липецке дефицит качественного номерного фонда составляет 900 номеров. Именно поэтому у компании «Ремстройсервис» сразу два гостиничных проекта — «Stork hotel» на улице Неделина и «Донской лес» в Задонском районе, в котором появятся 200 вилл для отдыха.На форуме говорили и о проблемах, и о достижениях. Много внимания уделили развитию и строительству новой, третьей площадки ОЭЗ «Липецк» на базе ЛТЗ и вообще перспективах развития района Тракторный — от решения логистических проблем, ревизии и обслуживания инженерных сетей до развития социальной инфраструктуры. Кстати, на своей третьей площадке ОЭЗ «Липецк» собирается предлагать резидентам, в том числе готовые промышленные помещения, поскольку время стремительно меняется, и бизнес уже не готов строить завод год — многие хотят запуститься за три месяца. Цеха ЛТЗ как раз дают такую возможность.Этот Строительный форум — не последний. Подобные мероприятия в Липецкой области планируют проводить и дальше. Поэтому от всех участников и представителей отрасли в ОЭЗ «Липецк» и Союзе строителей Липецкой области ждут предложений — чтобы третий форум стал ещё полезнее и интереснее.