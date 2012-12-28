Липчанин взыскал двукратную стоимость путёвки в санаторий

Бронирование было отменено за пять дней. В результате суд взыскал 185 000 рублей за неисполнение договора, хотя сама путёвка стоила 95 600 рублей.

В Липецке мировой суд рассмотрел гражданское дело о защите прав потребителей. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, липчанин купил путёвку в в санаторий и заплатил за отдых и лечение в период с 18 по 31 октября 2024 года 95 600 рублей. Но за пять дней до начала поездки фирма отменила бронирование, вернув лишь половину суммы 26 января 2025 года.Покупатель путёвки обратился в суд и попросил взыскать с организации оставшиеся 47 800 рублей, неустойку, компенсацию морального вреда в 25 тысяч рублей, штраф и судебные расходы. Суд встал на сторону потребителя и взыскал 185 тысяч рублей за неисполнение договора.