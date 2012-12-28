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Происшествия
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сегодня, 14:14
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Липчанин взыскал двукратную стоимость путёвки в санаторий
Бронирование было отменено за пять дней. В результате суд взыскал 185 000 рублей за неисполнение договора, хотя сама путёвка стоила 95 600 рублей.
Покупатель путёвки обратился в суд и попросил взыскать с организации оставшиеся 47 800 рублей, неустойку, компенсацию морального вреда в 25 тысяч рублей, штраф и судебные расходы. Суд встал на сторону потребителя и взыскал 185 тысяч рублей за неисполнение договора.
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