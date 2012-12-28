Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В новом парке развлечений установят 11 аттракционов для детей и взрослых
Общество
Липецкая вечЁрка: раненый во время налета БПЛА, кого не выберут мэром и куда переедет научная библиотека
Общество
В квартире в 15-м микрорайоне нашли труп
Происшествия
Две легковушки и автобус столкнулись на проспекте Победы: образовалась пробка
Происшествия
Липецкие онкологи вылечили больного с четвертой стадией рака
Общество
Сегодня в Липецке: погодные аномалии, самые завидные невесты города
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Пострадавшего от удара БПЛА владимирца успешно прооперировали
Происшествия
Уникальную липецкую «Крепость» все же снесут
Общество
13-летний мальчик провалился под лёд
Происшествия
Читать все
Казах пытался коррумпировать липецкого автоинспектора двумя тысячами рублей
Происшествия
Вертолет санавиации совершил 17-й вылет: в областную больницу доставлены две пациентки
Общество
Сотрудница миграционной службы подозревается в передаче знакомой охраняемой законом информации
Происшествия
В липецких школах снова проверяют информацию о минировании
Происшествия
13-летний мальчик провалился под лёд
Происшествия
34-летнего липчанина отправили в ИК строгого режима за пьяную езду без прав
Происшествия
Липчанин взыскал двукратную стоимость путёвки в санаторий
Происшествия
Мошенники создали фейковый аккаунт отделения полиции
Происшествия
В России предлагают запретить вывоз пищевых отходов на свалки вблизи аэропортов
Общество
В Липецкой области до +17
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
1656
сегодня, 14:14
3

Липчанин взыскал двукратную стоимость путёвки в санаторий

Бронирование было отменено за пять дней. В результате суд взыскал 185 000 рублей за неисполнение договора, хотя сама путёвка стоила 95 600 рублей.

В Липецке мировой суд рассмотрел гражданское дело о защите прав потребителей. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, липчанин купил путёвку в в санаторий и заплатил за отдых и лечение в период с 18 по 31 октября 2024 года 95 600 рублей. Но за пять дней до начала поездки фирма отменила бронирование, вернув лишь половину суммы 26 января 2025 года.

Покупатель путёвки обратился в суд и попросил взыскать с организации оставшиеся 47 800 рублей, неустойку, компенсацию морального вреда в 25 тысяч рублей, штраф и судебные расходы. Суд встал на сторону потребителя и взыскал 185 тысяч рублей за неисполнение договора.
права потребителей
0
0
0
16
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Неравнодушый
сегодня, 15:28
С октября???? Да уж... Только здоровые люди могут ездить и судиться... Вот и нет путёвок....
Ответить
Mikl
сегодня, 14:57
На днях решил посудится в нашем Советском суде и ахнул. Помощница судьи довела до сведения о новых расценках госпошлины в суд с сентября 2024 года и понял что суд теперь только для миллионеров. стоимость госпошлин увеличилась не на 3 процента а в три или в пять раз. учитывая что кассационную инстанцию отправили в Саратов, да еще стоимость госпошлины стала 50 тысяч рублей. то пенсионерам можно только пальцы сосать. А я думал почему это так пусто в коридорах Советского суда?Да потому что истцы пальцы сосут.
Ответить
Интересно
сегодня, 15:52
50 тр? Это за какую категорию дел?)
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить