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Общество
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сегодня, 13:10
Жители 60 новостроек Липецкой области впервые получат квитанции за капремонт
60 домов Липецкой области в этом году начнут платить взносы за капитальный ремонт. Большая часть многоэтажек находится в Липецке — 38 домов, семь – в Ельце, остальные 15 – расположены в различных районах и округах области.
Первые квитанции начнут приходить уже летом. В платежных документах необходимо проверить корректность данных, а именно: адрес, площадь помещения, ФИО собственника. Если информация указана неверно, сообщите в ФКР Липецкой области по телефону +7 (4742) 37-01-66, оставьте обращение на сайте kapremont48.ru или по электронной почте info@kapremont48.ru.
Напомним, раннее начало платежей позволит накопить больше средств к моменту необходимости ремонта и снизит ежемесячную финансовую нагрузку на собственников.