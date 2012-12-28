Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В новом парке развлечений установят 11 аттракционов для детей и взрослых
Общество
Липецкая вечЁрка: раненый во время налета БПЛА, кого не выберут мэром и куда переедет научная библиотека
Общество
В квартире в 15-м микрорайоне нашли труп
Происшествия
Две легковушки и автобус столкнулись на проспекте Победы: образовалась пробка
Происшествия
Липецкие онкологи вылечили больного с четвертой стадией рака
Общество
Сегодня в Липецке: погодные аномалии, самые завидные невесты города
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Пострадавшего от удара БПЛА владимирца успешно прооперировали
Происшествия
Уникальную липецкую «Крепость» все же снесут
Общество
13-летний мальчик провалился под лёд
Происшествия
Читать все
Казах пытался коррумпировать липецкого автоинспектора двумя тысячами рублей
Происшествия
Вертолет санавиации совершил 17-й вылет: в областную больницу доставлены две пациентки
Общество
Сотрудница миграционной службы подозревается в передаче знакомой охраняемой законом информации
Происшествия
В липецких школах снова проверяют информацию о минировании
Происшествия
13-летний мальчик провалился под лёд
Происшествия
34-летнего липчанина отправили в ИК строгого режима за пьяную езду без прав
Происшествия
Липчанин взыскал двукратную стоимость путёвки в санаторий
Происшествия
Мошенники создали фейковый аккаунт отделения полиции
Происшествия
В России предлагают запретить вывоз пищевых отходов на свалки вблизи аэропортов
Общество
В Липецкой области до +17
Погода в Липецке
Читать все
Общество
1474
сегодня, 13:10

Жители 60 новостроек Липецкой области впервые получат квитанции за капремонт

60 домов Липецкой области в этом году начнут платить взносы за капитальный ремонт. Большая часть многоэтажек находится в Липецке — 38 домов, семь – в Ельце, остальные 15 – расположены в различных районах и округах области.

Собственники квартир 59 многоэтажек будут перечислять взносы на счет регионального оператора, жители одного дома приняли решение хранить средства на специальном счете.

Первые квитанции начнут приходить уже летом. В платежных документах необходимо проверить корректность данных, а именно: адрес, площадь помещения, ФИО собственника. Если информация указана неверно, сообщите в ФКР Липецкой области по телефону +7 (4742) 37-01-66, оставьте обращение на сайте  kapremont48.ru или по электронной почте info@kapremont48.ru.

Напомним, раннее начало платежей позволит накопить больше средств к моменту необходимости ремонта и снизит ежемесячную финансовую нагрузку на собственников.
Фонд капитального ремонта
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить