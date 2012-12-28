Жители 60 новостроек Липецкой области впервые получат квитанции за капремонт

60 домов Липецкой области в этом году начнут платить взносы за капитальный ремонт. Большая часть многоэтажек находится в Липецке — 38 домов, семь – в Ельце, остальные 15 – расположены в различных районах и округах области.