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сегодня, 14:36
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Сотрудница миграционной службы подозревается в передаче знакомой охраняемой законом информации

По данным следствия, женщина скопировала из ведомственной базы информацию об иностранце. Возбуждено уголовное дело.

Региональный Следком возбудил и расследуют уголовное дело в отношении сотрудницы миграционной службы, подозреваемой в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 272 УК РФ).

По данным следствия, 18 января 2023 года специалист-эксперт отдела по вопросам миграции и скопировала из баз МВД России сведения об иностранном гражданине и отправила их своей знакомой.

«Должностное преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области.

Следователем регионального СК России устанавливаются все обстоятельства произошедшего, формируется доказательственная база. По результатам расследования действиям подозреваемой будет дана окончательная юридическая оценка», — сообщили в Следкоме.

В областном управлении МВД в свою очередь сообщили, что при установлении вины сотрудники миграционной службы она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

охраняемая информация
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Комментарии (7)

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Сначала новые
В налоговой
30 минут назад
Которые сидят, всю инфу сливают, а тоб они там сидели за 15 тыщ
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Ой-ой
сегодня, 16:22
Коррупция напрочь убивает веру народа во власть! Судить за коррупцию следует, как за измену стране.
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Нонка
сегодня, 15:25
Болтун-находка для шпиона....
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пробивон
сегодня, 15:24
очередная жертва гос пробива, теперь пусть сидит думает
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Владимир Соловьев
сегодня, 15:18
Сливают всяким фбкашкам и потом недвижимость элитную или гражданство иноземное обнаруживается. Житья от них нету. Дайте спокойно заработать
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инстранные спецы
сегодня, 15:00
это святое
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Правда
сегодня, 14:44
А сколько их там таких,которые сливают информацию уркам и др.криминалитету?
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