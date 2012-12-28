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Сотрудница миграционной службы подозревается в передаче знакомой охраняемой законом информации
Происшествия
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сегодня, 14:36
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Сотрудница миграционной службы подозревается в передаче знакомой охраняемой законом информации
По данным следствия, женщина скопировала из ведомственной базы информацию об иностранце. Возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, 18 января 2023 года специалист-эксперт отдела по вопросам миграции и скопировала из баз МВД России сведения об иностранном гражданине и отправила их своей знакомой.
«Должностное преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области.
Следователем регионального СК России устанавливаются все обстоятельства произошедшего, формируется доказательственная база. По результатам расследования действиям подозреваемой будет дана окончательная юридическая оценка», — сообщили в Следкоме.
В областном управлении МВД в свою очередь сообщили, что при установлении вины сотрудники миграционной службы она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
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