У липецкой колонии задержан метатель телефонов

На территорию липецкой «двойки» мужчина пытался забросить три свертка с телефонами

Сотрудники ИК №2 на прилегающей к колонии территории задержали мужчину, который пытался перебросить через «колючку» три свертка.В упаковках оказались шесть мобильных телефонов.Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, по факту противоправных действий в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ст.19.12 КоАП РФ. Проводится проверка.