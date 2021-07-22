Происшествия

сегодня, 13:28

У липецкой колонии задержан метатель телефонов

6 701
#переброс #УФСИН
У липецкой колонии задержан метатель телефонов

На территорию липецкой «двойки» мужчина пытался забросить три свертка с телефонами

Сотрудники ИК №2 на прилегающей к колонии территории задержали мужчину, который пытался перебросить через «колючку» три свертка.

В упаковках оказались шесть мобильных телефонов.

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Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области,  по факту противоправных действий в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ст.19.12 КоАП РФ. Проводится проверка.

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#переброс #УФСИН

Комментарии (6)

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Народный обозреватель

48 минут назад
Что за бред, где они хоть такие телефоны древние взяли, сами себе показатели делают, хоть бы в новостях такую липу не писали.
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Мегафон

сегодня, 13:50
Обидно! 6 тюремщиков не смогут побороздить просторы интернета...
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1

сегодня, 13:49
надо подкоп рыть братан
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Оперсостав ИК-2

сегодня, 13:49
К чему такие напряги. Приходи к нам, шепни словечко. Мы и сами пронесем.
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Акула Додсон

сегодня, 13:39
Метание телефонов уже почти вид спорта. Болельщики переместятся с посрамлённых трибун в окрестности местных колоний.
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Call-центр

сегодня, 13:37
оставили без аппаратуры
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