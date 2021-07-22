Происшествия
сегодня, 13:28
У липецкой колонии задержан метатель телефонов
На территорию липецкой «двойки» мужчина пытался забросить три свертка с телефонами
Сотрудники ИК №2 на прилегающей к колонии территории задержали мужчину, который пытался перебросить через «колючку» три свертка.
В упаковках оказались шесть мобильных телефонов.
Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, по факту противоправных действий в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ст.19.12 КоАП РФ. Проводится проверка.
В упаковках оказались шесть мобильных телефонов.
Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, по факту противоправных действий в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ст.19.12 КоАП РФ. Проводится проверка.
Народный обозреватель
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