За брак при строительстве детсада расплатится подрядчик

Огрехи пришлось исправлять за счет бюджета.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск городского управления строительства в адрес тамбовской компании «Рубин», которая строила в Липецке новый корпус детского сада №38. После сдачи объекта обнаружили дефекты.



Управление строительства Липецка и ООО «Рубин» в апреле 2019 года заключили контракт на строительство корпуса для детского сада №38. На возведение здания отвели срок до 1 августа 2019 года. Сумма контракта составила 18 112 000 рублей. Срок гарантии на работы установили в 5 лет. Период исправления выявленных дефектов — 10 дней с момента получения строителями претензий.



Детсадовский корпус ввели в эксплуатацию 24 декабря 2019 года. Менее чем через год вскрылись дефекты. При проверке 7 декабря 2020 года сотрудники департамента образования заменили отслоение резинового покрытия на игровых и спортивных площадках. Подрядчику направили уведомление с требованием устранить дефект до 18 декабря, но строители ничего не отремонтировали. Тогда управление строительства заявило иск на 1 538 315 рублей — сумму ремонта.



Суд удовлетворил иск и обязал тамбовскую компанию выплатить управлению строительства 1 538 315 рублей убытков, а также судебные расходы на 28 383 рубля.