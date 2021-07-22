Общество

48 минут назад

За брак при строительстве детсада расплатится подрядчик

354
#брак #строительство #суд #убытки
За брак при строительстве детсада расплатится подрядчик

Огрехи пришлось исправлять за счет бюджета.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск городского управления строительства в адрес тамбовской компании «Рубин», которая строила в Липецке новый корпус детского сада №38. После сдачи объекта обнаружили дефекты.

Управление строительства Липецка и ООО «Рубин» в апреле 2019 года заключили контракт на строительство корпуса для детского сада №38. На возведение здания отвели срок до 1 августа 2019 года. Сумма контракта составила 18 112 000 рублей. Срок гарантии на работы установили в 5 лет. Период исправления выявленных дефектов — 10 дней с момента получения строителями претензий.

Детсадовский корпус ввели в эксплуатацию 24 декабря 2019 года. Менее чем через год вскрылись дефекты. При проверке 7 декабря 2020 года сотрудники департамента образования заменили отслоение резинового покрытия на игровых и спортивных площадках. Подрядчику направили уведомление с требованием устранить дефект до 18 декабря, но строители ничего не отремонтировали. Тогда управление строительства заявило иск на 1 538 315 рублей — сумму ремонта.

Суд удовлетворил иск и обязал тамбовскую компанию выплатить управлению строительства 1 538 315 рублей убытков, а также судебные расходы на 28 383 рубля.
354
#брак #строительство #суд #убытки

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Канализация «Елецкого» никого не заинтересовала
#торги #банкротство #застройщик
Канализация «Елецкого» никого не заинтересовала

сегодня, 10:37

Общество
Вместо гаражей возле детского сада появится парковка
#проект #общественные обсуждения
3
Вместо гаражей возле детского сада появится парковка

сегодня, 09:56

Общество
Липчанин поймал 23-килограммового Ленина
#рыбалка
19
Липчанин поймал 23-килограммового Ленина

сегодня, 08:33

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
2
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: Игорь Артамонов предложил обновить Липецк, штрафы за отсутствие ПЦР-тестов и цены ...
#вечЁрка #архитектура #цены
22
Липецкая вечЁрка: Игорь Артамонов предложил обновить Липецк, штрафы за отсутствие ПЦР-тестов и цены ...

вчера, 20:21

Общество
Без сквера и новой дороги – почему липчане остались без отремонтированных пространств?
#улица Зегеля #благоустройство
111
Без сквера и новой дороги – почему липчане остались без отремонтированных пространств?

вчера, 18:39

Общество