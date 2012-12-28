62-летний мужчина инвестировал в мошенников полтора миллиона рублей

А 26-летняя женщина лишилась 73 500 рублей под предлогом получения работы на маркетплейсе.

В Ельце в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 62-летний мужчина.— С 3 по 12 июня ельчанин пытался заработать на инвестициях и перевёл мошенникам полтора миллиона рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.А вот 61-летнему липчанину больше повезло: он тоже мечтал заработать на инвестициях, но одумался уже после перевода 4000 рублей.17 июня в полицию также пришла 26-летняя женщина, которая лишилась 73 500 рублей под предлогом получения работы на популярном маркетплейсе: деньги она заплатила за оформление и пополнение зарплатного кошелька.