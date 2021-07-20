Общество

сегодня, 09:41

Житель Воронежа поймал в Липецкой области карпа-гиганта

10 2064
#рыбалка
2

Рыба потянула на 18 килограмм 800 грамм 

Житель Воронежа Роман Богатых на спортивном пруду в Усманском районе Липецкой области поймал огромного карпа. Несмотря на то, что пруд на реке Телелюйчик рыбаки-спортсмены соорудили специально для карпифшинга, такой улов считается особой удачей для рыбака, ведь рыбу надо уметь приманить и главное – вытащить. 

Роман Богатых, несмотря на то, что живет в Воронеже, выступает за липецкую команду рыбаков-спортсменов «Caiman». На пруду в Усманском районе он провел два дня, охотясь именно за такой рыбой. О чем он сообщал на своей страничке в соцсети «ВКонтакте». 



Фотосессия с пойманными им карпами, которых, по правилам этого спортивного водоема положено отпускать, собрала множество лаков и комментариев. 




10 2064
#рыбалка
2

Комментарии (10)

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барская "охота "

10 минут назад
в таких прудах - бассейнах это не рыбалка и истребление. это все равео что охотиться на медведя привязанного к сосне.
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вал

21 минуту назад
Перед ним на 22,300 поймали, и рекорд 23 кг.
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Павел

38 минут назад
Живодёры!
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Карп

38 минут назад
Гость, Дикий бы его в Воронеж бы оттащил обратно.
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гостья

39 минут назад
Ну и мутант
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Взбесившийся тролль

39 минут назад
Судя по фоткам карпы в этом пруду дрессированные специально для фотосессий. Как дельфины в дельфинариях или аквапарках. Уже привыкли что их мацают.
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Местный

41 минуту назад
вова, для начала нужно запретить продажу сетей. Ниже сокольского пляжа все в сетях. И рыбаков больше рыбы стало. И ловят по 10кг голодные
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Гость

56 минут назад
Если бы карп был диким, это было бы круто, но это платные.
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вова

58 минут назад
Когда же в речке Воронеж такая рыбка появится? В прудах есть, а в речке нет.
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да

сегодня, 09:57
в Припяти тоже такие ловятся
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