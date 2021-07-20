Общество
сегодня, 09:41
Житель Воронежа поймал в Липецкой области карпа-гиганта
Рыба потянула на 18 килограмм 800 грамм
Житель Воронежа Роман Богатых на спортивном пруду в Усманском районе Липецкой области поймал огромного карпа. Несмотря на то, что пруд на реке Телелюйчик рыбаки-спортсмены соорудили специально для карпифшинга, такой улов считается особой удачей для рыбака, ведь рыбу надо уметь приманить и главное – вытащить.
Роман Богатых, несмотря на то, что живет в Воронеже, выступает за липецкую команду рыбаков-спортсменов «Caiman». На пруду в Усманском районе он провел два дня, охотясь именно за такой рыбой. О чем он сообщал на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».
Фотосессия с пойманными им карпами, которых, по правилам этого спортивного водоема положено отпускать, собрала множество лаков и комментариев.
Роман Богатых, несмотря на то, что живет в Воронеже, выступает за липецкую команду рыбаков-спортсменов «Caiman». На пруду в Усманском районе он провел два дня, охотясь именно за такой рыбой. О чем он сообщал на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».
Фотосессия с пойманными им карпами, которых, по правилам этого спортивного водоема положено отпускать, собрала множество лаков и комментариев.
барская "охота "
вал
Павел
Карп
гостья
Взбесившийся тролль
Местный
Гость
вова
да