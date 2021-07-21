32 минуты назад
В Липецкой области дожди, грозы и до +26
22 июля через территорию Липецкой области пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, местами сильные. Повсеместно прогремят грозы, при которых ветер усилится до 17 м/сек, местами возможен град. 23 и 24 июля будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 19 градусов тепла, что на 1 градус ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью составит от +13 до +15 градусов, днем будет от +22 до +24 градусов.
День 22 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году – 6 градусов тепла.
Максим