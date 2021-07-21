Погода в Липецке

32 минуты назад

В Липецкой области дожди, грозы и до +26

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#дожди
В Липецкой области дожди, грозы и до +26

22 июля через территорию Липецкой области пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, местами сильные. Повсеместно прогремят грозы, при которых ветер усилится до 17 м/сек, местами возможен град. 23 и 24 июля будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 19 градусов тепла, что на 1 градус ниже нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью дожди – местами сильные, днем кратковременные дожди, грозы, местами град. Ветер северный, 8-13 м/сек, местами с порывами до 17 м/сек. Температура ночью составит от +12 до +17 градусов, днем будет от +21 до +26 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью составит от +13 до +15 градусов, днем будет от +22 до +24 градусов. 

День 22 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году – 6 градусов тепла.
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#дожди

Комментарии (1)

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Максим

24 минуты назад
Где эти ваши дожди?! Ждать их устал! На улице жарище!! Быстрее бы уже влил дождь!!!
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