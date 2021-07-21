Происшествия

46 минут назад

У пенсионерки украли дачный домик

2 1196
#кража
У пенсионерки украли дачный домик

Преступники вывезли с участка все, что можно сдать в скупку металла.

Пенсионерка обратилась в елецкое отделение полиции с заявлением о краже имущества на 14 000 рублей. Неизвестные обокрали ее садовый участок. Полицейские быстро вышли на преступников: в краже признались 22-летний ельчанин и его сожительница.

- В ходе допроса молодые люди пояснили, что они увидели металлический домик и металлическую ёмкость на территории одного из дачных участков и решили его похитить, а затем сдать как металлолом на скупку. Сначала с помощью манипулятора они вывезли домик, а позже вернулись за ёмкостью для воды, - сообщает дежурная часть елецкой полиции. - Подозреваемые признали свою вину полностью по данному факту и написали явки с повинной по аналогичным преступлениям, которые были совершены в разных районах города. Сейчас показания проверяются сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража группой лиц по предварительному сговору». Максимальная санкция данной статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.
2 1196
#кража

Комментарии (2)

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Эх

8 минут назад
На манипуляторе??? От куда это он у 22 летнего?... может наняли....
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Бабка-

29 минут назад
металлистка?
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