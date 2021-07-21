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сегодня, 09:45
На авиасалоне МАКС-2021 представили новый российский истребитель Checkmate
В работе над проектом ЛТС Checkmate широко применяются суперкомпьютерные технологии.
На Международном авиационно-космическом салоне — 2021 в подмосковном Жуковском состоялась презентация лёгкого однодвигательного истребителя Checkmate, который в России может получить наименование Су-75. Новейший перспективный тактический самолёт (ЛТС) является инициативным проектом ПАО "Сухой" и относится к пятому поколению, - передает RT.
Сначала машина была представлена президенту РФ Владимиру Путину, а затем и широкой публике.
Как следует из материалов презентации, максимальная масса боевой нагрузки ЛТС составляет 7400 кг, практический потолок — 16,5 км. Самолёт может разгоняться до 1,8—2 чисел Маха. Checkmate может нести как традиционное ударное вооружение, так и малогабаритные беспилотники.
На создание самолёта российское предприятие сподвигло то, что на международном рынке отсутствуют доступные по цене и стоимости лётного часа высококачественные однодвигательные самолёты, - рассказал на презентации генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
"Идея родилась от экономики. На наш взгляд, на рынке сейчас очень много однодвигательных самолётов... Но нет однодвигательного самолёта пятого поколения по приемлемой, экономически обоснованной цене, которая была бы под силу большинству заказчиков военных многофункциональных самолётов", - отметил он.
Одним из способов снижения эксплуатационных расходов гендиректор ОАК назвал систему интегрированной логистической поддержки "Матрёшка", поскольку этот сервис должен минимизировать затраты на техническое обслуживание Checkmate.
Ещё одно важное конкурентное преимущество ЛТС, по мнению Слюсаря, — это "открытая архитектура" (модульность), позволяющая заказчику выбрать требуемое "техническое лицо" будущей боевой машины.
На базе новейшего российского легкого тактического истребителя Checkmate может быть создан палубный истребитель, - рассказал на презентации заместитель главного конструктора самолета Алексей Булатов.
"Корабельная версия тоже рассматривается ... это будет отдельная тема, сегодня мы рассматриваем базовую версию", - отметил он.
По его словам, помимо корабельной версии рассматривается создание двухместной и беспилотной, - передает РИА Новости.
Именно модульная конструкция самолета позволит в будущем сделать Checkmate палубным истребителем, - заявил Булатов.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.
Сначала машина была представлена президенту РФ Владимиру Путину, а затем и широкой публике.
Как следует из материалов презентации, максимальная масса боевой нагрузки ЛТС составляет 7400 кг, практический потолок — 16,5 км. Самолёт может разгоняться до 1,8—2 чисел Маха. Checkmate может нести как традиционное ударное вооружение, так и малогабаритные беспилотники.
На создание самолёта российское предприятие сподвигло то, что на международном рынке отсутствуют доступные по цене и стоимости лётного часа высококачественные однодвигательные самолёты, - рассказал на презентации генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
"Идея родилась от экономики. На наш взгляд, на рынке сейчас очень много однодвигательных самолётов... Но нет однодвигательного самолёта пятого поколения по приемлемой, экономически обоснованной цене, которая была бы под силу большинству заказчиков военных многофункциональных самолётов", - отметил он.
Одним из способов снижения эксплуатационных расходов гендиректор ОАК назвал систему интегрированной логистической поддержки "Матрёшка", поскольку этот сервис должен минимизировать затраты на техническое обслуживание Checkmate.
Ещё одно важное конкурентное преимущество ЛТС, по мнению Слюсаря, — это "открытая архитектура" (модульность), позволяющая заказчику выбрать требуемое "техническое лицо" будущей боевой машины.
На базе новейшего российского легкого тактического истребителя Checkmate может быть создан палубный истребитель, - рассказал на презентации заместитель главного конструктора самолета Алексей Булатов.
"Корабельная версия тоже рассматривается ... это будет отдельная тема, сегодня мы рассматриваем базовую версию", - отметил он.
По его словам, помимо корабельной версии рассматривается создание двухместной и беспилотной, - передает РИА Новости.
Именно модульная конструкция самолета позволит в будущем сделать Checkmate палубным истребителем, - заявил Булатов.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.