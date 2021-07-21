Общество

18 минут назад

Липчане жалуются на нелегальные свалки

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#мусор #свалка
Липчане жалуются на нелегальные свалки

Складирование мусора заменили в садовом товариществе и на грязинской трассе.

В редакцию GOROD48 пришло несколько обращений липчан о незаконных свалках в черте города и пригороде. Липчане жалуются на то, что неизвестные складируют мусор в СНТ «Дачный 4» и на трассе Липецк — Грязи. Жалобы подтверждаются фотографиями куч мусора.

- На «Дачный 4» мусор уже привозят «ГАЗелями». Там устроили свалку среди деревьев. В этом году его везут в катастрофических масштабах! Мы обращались к председателю СНТ, но он не может за всем уследить. Там нужно, разве что, круглосуточно дежурить. Строительный мусор в СНТ привозят целенаправленно, видимо, чтобы экономить на официальных свалках, - предполагает Наталья.

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А вот на обочине трассы Липецк — Грязи мусор не только строительный. Липчанин Игорь заметил там свалку отходов работы шиномонтажа и даже трупы животных.

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В администрации Липецка GOROD48 сообщили, что при обнаружении нелегальной свалки нужно обращаться в профильные ведомства.

- При выявлении нелегальных свалок на территории СНТ стоит обращаться в департамент развития территории администрации города Липецка по адресу: Советская ул., д.68, Липецк, 398001, тел. (4742) 23-03-37, E-mail: depterr@lipetskcity.ru. При выявлении нелегальных свалок вдоль обочин дорог обращаться в департамент департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка по адресу: 398019, Липецк, пл.Театральная, д.1, тел.(4742) 23-93-07 (4742) 23-91-90, E-mail: depoblag@yandex.ru, - сообщили в городской администрации.
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#мусор #свалка

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