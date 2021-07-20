Судебные приставы освободили липецкую квартиру от десятков животных

Под контролем судебных приставов в Липецке освобождена от животных квартира многоэтажки.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, владелица двухкомнатной квартиры держала в ней около 60 животных и птиц, чем доставляла огромные неудобства своим соседям по подъезду. Сосед снизу, не выдержав специфического запаха, исходящего из квартиры женщины, обратился с иском в суд.



Суд обязал липчанку освободить квартиру от животных (кошек и собак) в количестве, превышающем одновременно трех кошек и трех собак. Однако выполнить это решение оказалось непросто: судебные приставы были вынуждены обратиться к принудительным мерам.



«Приставы неоднократно посещали квартиру женщины, осуществлялись приводы должницы в управление, выносилось постановление о взыскании исполнительского сбора. Также гражданка была оштрафована на 2,5 тысячи рублей за неисполнение судебных требований. В результате применения комплекса мер принудительного исполнения в квартире остались три собаки и две кошки. Остальных животных передали в московский приют, так как липецкие приюты оказались переполненными», - рассказало в пресс-службе УФССП.



На исполнении судебного пристава-исполнителя находится еще одно исполнительное производство о проведения санации, дезинфекции и дезинсекции квартиры.











