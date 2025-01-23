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2085
23.01.2025 10:59
5

В столкновении «ВАЗа» и «Тойоты» пострадали женщина и ребенок

Авария произошла вечером на перекрестке в Усмани. 

22 января в Усмани на перекрестке улиц Комсомольской и Ленина столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» под управлением 36-летней женщины и «Тойота» с 51-летним водителем. Травмы получили женщина-водитель и ее и 9-летний пассажир. После оказания медицинской помощи их отправили домой. 

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Еще одно ДТП произошло вчера в Хлевенском районе на дороге Фомино-Негачевка – Дмитряшевка – примыкание к автодороге Хлевное – Тербуны. Столкнулись «Лада Веста» под управлением 30-летнего водителя, «Ниссаном» 61-летнего мужчины и «ВАЗ-2115» с 24-летней девушкой за рулем. В аварии пострадала 57-летняя пассажирка «ВАЗа».

авария
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Комментарии (5)

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Как гость
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Автоликбез
23.01.2025 19:43
У Кэмри главная, четырка поворачивала,но или слепая или правил не знает, плюс превышение скорости у Тайота, на пустой дороге убились
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Вокруг
23.01.2025 19:38
Знаки 40,как можно умудрился на такой скорости попасть в аварию да ещё с такими последствиями, четырка утиль
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Селянам
23.01.2025 13:34
права без надобности.
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кит
23.01.2025 11:37
на 60% водителей - мужчин приходится 40 % водителей-женщин ! И почему то чаще происходят аварии между мужинами -вод. и женщинами -водителями !
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Гость
23.01.2025 19:35
Чушь собачья
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