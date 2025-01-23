Отсидевшая семь лет за убийство женщина напала с ножом на очередного сожителя и «исцелила» его
Made in Samodurovka: знаете ли вы, как москвичи щеголяли в кустарных галошах из нынешней Липецкой области?
Происшествия
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23.01.2025 10:59
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В столкновении «ВАЗа» и «Тойоты» пострадали женщина и ребенок
Авария произошла вечером на перекрестке в Усмани.
Еще одно ДТП произошло вчера в Хлевенском районе на дороге Фомино-Негачевка – Дмитряшевка – примыкание к автодороге Хлевное – Тербуны. Столкнулись «Лада Веста» под управлением 30-летнего водителя, «Ниссаном» 61-летнего мужчины и «ВАЗ-2115» с 24-летней девушкой за рулем. В аварии пострадала 57-летняя пассажирка «ВАЗа».
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