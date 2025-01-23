В столкновении «ВАЗа» и «Тойоты» пострадали женщина и ребенок

Авария произошла вечером на перекрестке в Усмани.



22 января в Усмани на перекрестке улиц Комсомольской и Ленина столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» под управлением 36-летней женщины и «Тойота» с 51-летним водителем. Травмы получили женщина-водитель и ее и 9-летний пассажир. После оказания медицинской помощи их отправили домой.Еще одно ДТП произошло вчера в Хлевенском районе на дороге Фомино-Негачевка – Дмитряшевка – примыкание к автодороге Хлевное – Тербуны. Столкнулись «Лада Веста» под управлением 30-летнего водителя, «Ниссаном» 61-летнего мужчины и «ВАЗ-2115» с 24-летней девушкой за рулем. В аварии пострадала 57-летняя пассажирка «ВАЗа».