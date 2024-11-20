Сегодня в Липецке: с самооценкой у липчан лучше, чем с доходами – почти половина считает себя успешными людьми

Липчан ждут спектакли, поэтический вечер, концерт и кинопремьеры.

Днём в Липецке от -2 до -4 градусов, преимущественно без осадков. Но даже такой лёгкий морозец продержится последний день, завтра уже станет теплее.











С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Гастелло, 1а; Зегеля, 13, 13а; Металлургов, 1, 1б, 1г, 6, 9, 9а; Нижней Логовой, 4; Осипенко, 20; Плеханова, 1а, 1б, 3; Энгельса, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 7а.









С 9:00 до 17:00 отключат электричество на улицах Баумана; Геологической, 1; Интернациональной, 61, 63, 65, 67; Металлистов, д. 4а, 4б, 4в, 4г; Монтажников, 2а; Юношеской, 11; на проспекте Победы, 122, 124, 126, 128, 128а, 130, 132.















Послушать песни сегодня можно прямо в середине дня, например, если вы работаете в центре Липецка и у вас обеденный перерыв. В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в14:00 выступят участники хора ветеранов Городского Дома культуры (12+).





















Творческий вечер

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:01 проведут музыкально-поэтический вечер «ПроСвет» (12+).









Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толчтого (пл. Театральная, 2) приглашает в 19:00на сцене спектакль «Пришёл! Увидел! Полюбил» (12+)















А в Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) в 18:30 покажут спектакль «Пиковая дама» по произведению А.Пушкина (16+).















Кукольный театр

Работать сегодня будет и Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74), причём – не самых маленьких. В 16:00 покажет спектакль для взрослых и юношества «Метель» (12+).













Спектакль по знакомый всем с юности сюжет повести «Метель» оплетён грустными лирическими стихами поэта. А эксперимент режиссёра и труппы с мистическим погружением театрального представления в театр теней и полутеней не оставит равнодушными даже самого придирчивого зрителя. Режиссёр постановщик – худрук театра Заслуженный артист России Олег Пономарёв, музыку написал талантливейший липецкий музыкант Антон Холопов.





Успешных людей у нас больше, чем в Чикаго

Высокой самооценкой отличаются врачи, среди них успешными считают себя 68% опрошенных, среди их младших коллег – медицинских сестёр – 59%. Уверенными в себе выглядят и бухгалтеры – 63%, маркетологи – 53%, водители.













«Василий». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Дмитрий Литвиненко (12+).





«Ночь в зоопарке». Франция, Бельгия, США, Канада, 2024. Мультфильм, комедия, уждасы. Режиссёр Рикардо Кёртис (6+).

Этой ночью в зоопарке не до сна. Белый кролик проглотил кусок упавшего метеорита и превратился в монстра. Теперь он планирует захватить зоопарк и создает из обычных животных жуткие гибриды — горило-рыб, зебра-рогов и слоно-змеев. Кажется, никто не в силах его остановить. Но накануне в зоопарк завезли новую особь — дикого горного льва. Чтобы не стать свино-львом, он тоже должен превратить свою небольшую команду питомцев в бесстрашных зверюг.





Временно расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Известковой, Озёрной и Энгельса.В посёлке Дачном обесточат дома на улице Центральной, 6, 20, а ещё – садоводческие товарищества «Мечта», «Надежда», «Тепличное».Следить за дорожной ситуацией в городе помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, с помощью которых можно заранее узнать о пробках и по возможности их объехать.«Нестареющие душой» споют песни советской эстрады и романсы русских композиторов.Вход свободный.Организаторы утверждают, что их мероприятие - как поход к психологу, но с музыкой и поэзией. Перед собравшимися выступят поэты, исполнители и музыканты – 1,5 часа живых эмоций и искренности.Это – собственная постановка театра, составленная из нескольких комедийных рассказов и пьес Великого Антона Павловича.Мистический анекдот в двух действиях. Продолжительность: 2 часа 15 минут с антрактом.49% липчан считают себя успешными людьми, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.Реже гордятся своими достижениями кладовщики и администратора – 37%, а также операторы call-центров, но и среди них крутыми считают себя 30%.К сожалению, в опросе не указано сколько респондентов, рассказав о своих успехов, попытались стрельнуть у социологов сигаретку или поинтересовались, нужна ли им мелочь.Неуспешными считают себя 22% опрошенных.По четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы. С сегодняшнего дня вы можете посмотреть следующие новинки.Турция, 2024. Фэнтези, приключения. Режиссёр Онур УнлуМете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX в. Мете попадет в османский XVI в. и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.Мелиса Дёнгель, Карем Бюрсин, Юркан Колчак.Вася — скромный учитель ОБЖ из поселка Ковылкино. А его брат-близнец Коля, с которым они не виделись с детства, умудрился кинуть мексиканский наркокартель на деньги. Василий впервые отправляется навестить брата в Мексику, не предполагая, что теперь ему предстоит применить все знания в ОБЖ на практике, спасаясь то от местных бандитов, то от ревнивой мексиканской красавицы Бониты.Александр Петров, Барбара Де Рехил, Валентина Мазунина, Павел Ворожцов.