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Происшествия
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сегодня, 18:57
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Автомобиль умершего врача повредил на стоянке у «НовитЭна» три машины
Повреждены «Лада Веста», «Тойота» и «Хендай Акцент».
Прежде чем окончательно остановиться, «Фольксваген» зацепил «Ладу Весту», «Тойоту» и «Хендай Акцент». Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Напомним, врач умер около 16:50 у здания компании «НовитЭн» на проспекте Победы, 87а. Личность водителя машины установили после вскрытия заблокированной двери. Им оказался анестезиолог-реаниматолог областной станции скорой помощи Александр Чайников, у которого сегодня был выходной и 62-й день рождения.
На снимке выделен «Фольксваген» врача
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