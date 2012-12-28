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сегодня, 18:57
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Автомобиль умершего врача повредил на стоянке у «НовитЭна» три машины

Повреждены «Лада Веста», «Тойота» и «Хендай Акцент».

Неуправляемый «Фольксваген» 62-летнего врача скорой помощи, который сегодня вечером умер за рулем на проспекте Победы, повредил три автомобиля.

Прежде чем окончательно остановиться, «Фольксваген» зацепил «Ладу Весту», «Тойоту» и «Хендай Акцент». Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. 

Напомним, врач умер около 16:50 у здания компании «НовитЭн» на проспекте Победы, 87а. Личность водителя машины установили после вскрытия заблокированной двери. Им оказался анестезиолог-реаниматолог областной станции скорой помощи Александр Чайников, у которого сегодня был выходной и 62-й день рождения.

На снимке выделен «Фольксваген» врача
авария
ДТП
скоропостижная смерть
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Эксперт
19 минут назад
Это всё вирусы виноваты в этом и погода не здоровая в Липецке.
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Алина
56 минут назад
Очень жаль!!!!!
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vlad
58 минут назад
Если врачи умирают, то на что надеяться
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Житель
сегодня, 19:14
Кругом одна печаль.Царствия небесного доктору.
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