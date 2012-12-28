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«Так не доставайся ты никому»: 34-летний многодетный отец обвиняется в убийстве жены на почве ревности
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Общество
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вчера, 20:25
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Липецкая вечЁрка: с ножом в груди, убийство жены из ревности и новая оптимизация медицины
Сегодня, 22 января, врачи спасали молодого мужчину, которому вогнали нож в грудь, в суд направили дело об убийстве многодетной матери, и стало известно о новом витке оптимизации липецкой медицины.
Бригада скорой помощи успела довезти 25-летнего раненого, потерявшего много крови, в больницу, где его тут же отправили на операционный стол. Причем врачи скорой нож сразу вынимать не стали, чтобы раненый совсем не истек кровью.
В ходе сложной операции врачи зашили пациенту пробитое насквозь легкое, откачали кровь из грудной полости. Сейчас жизнь 25-летнего жителя Лебедяни вне опасности.
Полиция ищет преступника. Так как у этого конфликта были свидетели, личность подозреваемого силовикам известна.
Комментаторы новости активно хвалили врачей.
«Дай Бог здоровья этим врачам, что спасли парня», — похвалил я.
«Низкий поклон врачам. Вот кому большие деньги нужно платить за работу!», — добавил комментатор.
В суд направлено уголовное дело об убийстве на почве ревности.
Трагические события развернулись в ночь с 28 по 29 октября прошлого года на улице Станционной. Муж избил жену, нанеся ей 34 удара, позвонил другу и сказал, что, возможно, убил жену. Друг вызвал полицию и в скорую. Врачам спасать уже было некого.
В семье было пятеро детей, двое из которых умерли в младенчестве. Супруги расходились и сходились. В злополучный день они делали ремонт. Женщине названивали с неизвестного номера, мужчина потребовал поставить телефон на громкую связь и услышал: «Отдохнуть еще раз, также как было и в прошлый раз, все было хорошо, пока мужа нет». Эта фраза оказалась для женщины роковой.
Теперь трое детей фактически остались без родителей.
«Матерь божья, мексиканские сериалы отдыхают», — заметил Гость.
«Только год семьи закончился и нате вам. С каждого телевизора про традиционные семейные ценности говорят и никак не поможет», — удивился Патриот.
«Бедные дети! Мне всегда жаль только детей и стариков. Взрослые нашли друг друга. А дети… Родителей не выбирают — как теперь дальше жить несчастным детям?» — ужаснулась МАЛИНА ШИП,
И еще новость о семейных отношениях. 36-летний ельчанин получил судимость и штраф в 30 000 рублей за нападение на судебного пристава.
В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство по факту неуплаты алиментов на содержание двух малолетних детей. Должника к приставам решили привести принудительно. Когда за ним пришли, гражданин ударил пристава. Свою вину он так и не признал.
После объединения липецких поликлиник, стало известно, что грядет объединение и районных больниц —в медицинские кластеры.
В 2025 году в кластеры сольются ГУЗ «Воловская РБ» и ГУЗ «Тербунская ЦРБ», ГУЗ «Краснинская РБ» и ГУЗ «Лебедянская ЦРБ», ГУЗ «Лев-Толстовская РБ» и ГУЗ «Данковская ЦРБ».
В облздраве уверяют, что пациенты не пострадают, привычные больницы останутся на своих местах, а качество лечения должно улучшиться.
Ядром каждого кластера станет центральная районная больница (юридическое лицо) с функцией межмуниципального центра. Филиалами центра станут районные, участковые больницы, врачебные амбулатории, центры ОВП, ФАП. В районные больницы будут преобразованы маломощные центральные районные больницы, которые утратят статус юридических лиц.
Комментаторы GOROD48 нововведение не оценили.
«Как в известной басне про музыкантов», — написал житель города.
«Кто-то еще верит, что это «объединение» не ударит по здоровью и помощи и так больного и беспомощного населения? Лечения никакого и так нет в бесплатной медицине. Лечат так, что пока инвалидом не станешь — причину не найдут. А все потому, что не ищут. Пришел на 15 минут, отправили. Все! А теперь, видимо, и противовирусные не назначат». — возмутилась Нервная мать.
«Короче, все переходим на самолечение! Забудьте о врачах, их нет и не будет! Хороший профи врач сегодня не будет работать в этом дурдоме! Бойтесь врачей в поликлиниках», — написал Гость Липецка.
Зима в Липецке на немного задержится. По прогнозам синоптиков, завтра от -2 до -4 градусов. А 24 января придет новая оттепель.
Сегодня, кстати, Филиппов день. По его погоде предсказывали, каким будет сентябрь. Если день был ясным и без осадков, как сегодня, то сентябрь обещает быть жарким. Ясный день также сулит хороший урожай.
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