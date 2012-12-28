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вчера, 20:25
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Липецкая вечЁрка: с ножом в груди, убийство жены из ревности и новая оптимизация медицины

Сегодня, 22 января, врачи спасали молодого мужчину, которому вогнали нож в грудь, в суд направили дело об убийстве многодетной матери, и стало известно о новом витке оптимизации липецкой медицины.

Ночью на улице Меркулова, 2 в салоне «Лады Гранты» повздорили двое мужчин. Один всадил в грудь другому охотничий нож по самую рукоятку.

Бригада скорой помощи успела довезти 25-летнего раненого, потерявшего много крови, в больницу, где его тут же отправили на операционный стол. Причем врачи скорой нож сразу вынимать не стали, чтобы раненый совсем не истек кровью.

В ходе сложной операции врачи зашили пациенту пробитое насквозь легкое, откачали кровь из грудной полости. Сейчас жизнь 25-летнего жителя Лебедяни вне опасности.

Полиция ищет преступника. Так как у этого конфликта были свидетели, личность подозреваемого силовикам известна.

Комментаторы новости активно хвалили врачей.  

«Дай Бог здоровья этим врачам, что спасли парня», — похвалил я.

«Низкий поклон врачам. Вот кому большие деньги нужно платить за работу!», — добавил комментатор.

В суд направлено уголовное дело об убийстве на почве ревности.

Трагические события развернулись в ночь с 28 по 29 октября прошлого года на улице Станционной. Муж избил жену, нанеся ей 34 удара, позвонил другу и сказал, что, возможно, убил жену. Друг вызвал полицию и в скорую. Врачам спасать уже было некого. 

В семье было пятеро детей, двое из которых умерли в младенчестве. Супруги расходились и сходились. В злополучный день они делали ремонт. Женщине названивали с неизвестного номера, мужчина потребовал поставить телефон на громкую связь и услышал: «Отдохнуть еще раз, также как было и в прошлый раз, все было хорошо, пока мужа нет». Эта фраза оказалась для женщины роковой.

Теперь трое детей фактически остались без родителей.

«Матерь божья, мексиканские сериалы отдыхают», — заметил Гость.

«Только год семьи закончился и нате вам. С каждого телевизора про традиционные семейные ценности говорят и никак не поможет», — удивился Патриот.

«Бедные дети! Мне всегда жаль только детей и стариков. Взрослые нашли друг друга. А дети… Родителей не выбирают — как теперь дальше жить несчастным детям?» — ужаснулась МАЛИНА ШИП,

И еще новость о семейных отношениях. 36-летний ельчанин получил судимость и штраф в 30 000 рублей за нападение на судебного пристава.

В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство по факту неуплаты алиментов на содержание двух малолетних детей. Должника к приставам решили привести принудительно. Когда за ним пришли, гражданин ударил пристава. Свою вину он так и не признал.

После объединения липецких поликлиник, стало известно, что грядет объединение и районных больниц —в медицинские кластеры.

В 2025 году в кластеры сольются ГУЗ «Воловская РБ» и ГУЗ «Тербунская ЦРБ», ГУЗ «Краснинская РБ» и ГУЗ «Лебедянская ЦРБ», ГУЗ «Лев-Толстовская РБ» и ГУЗ «Данковская ЦРБ».

В облздраве уверяют, что пациенты не пострадают, привычные больницы останутся на своих местах, а качество лечения должно улучшиться.

Ядром каждого кластера станет центральная районная больница (юридическое лицо) с функцией межмуниципального центра. Филиалами центра станут районные, участковые больницы, врачебные амбулатории, центры ОВП, ФАП. В районные больницы будут преобразованы маломощные центральные районные больницы, которые утратят статус юридических лиц.

Комментаторы GOROD48 нововведение не оценили.

«Как в известной басне про музыкантов», — написал житель города.

«Кто-то еще верит, что это «объединение» не ударит по здоровью и помощи и так больного и беспомощного населения? Лечения никакого и так нет в бесплатной медицине. Лечат так, что пока инвалидом не станешь — причину не найдут. А все потому, что не ищут. Пришел на 15 минут, отправили. Все! А теперь, видимо, и противовирусные не назначат». — возмутилась Нервная мать.

«Короче, все переходим на самолечение! Забудьте о врачах, их нет и не будет! Хороший профи врач сегодня не будет работать в этом дурдоме! Бойтесь врачей в поликлиниках», — написал Гость Липецка.

Зима в Липецке на немного задержится. По прогнозам синоптиков, завтра от -2 до -4 градусов. А 24 января придет новая оттепель.

Сегодня, кстати, Филиппов день. По его погоде предсказывали, каким будет сентябрь. Если день был ясным и без осадков, как сегодня, то сентябрь обещает быть жарким. Ясный день также сулит хороший урожай.
вечЁрка
убийство
оптимизация медицины
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Любовь
40 минут назад
Из-за границы к нам приезжают лечиться беЗплатно, например с Америки, но лечатся все в Москве
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vlad
вчера, 22:57
Совет тем, кто обращается к медикам за деньги: Проверьте сертификат клиники и врача.
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vlad
вчера, 22:20
Врачей не хватает? Но, спросите у молодёжи, кто кем хочет стать? БЛОГЕ РОМ! Никакой ответственности и не нужно учиться семь лет и периодически проходить аттестацию.
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Электорат
вчера, 22:10
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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клейменов
вчера, 20:47
Как сейчас все болезни молодеют, а люди мрут как мухи, надо не оптимизировать, а строить новые больницы! А не сокращать мед оборудование!
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