Липецкая вечЁрка: с ножом в груди, убийство жены из ревности и новая оптимизация медицины

Сегодня, 22 января, врачи спасали молодого мужчину, которому вогнали нож в грудь, в суд направили дело об убийстве многодетной матери, и стало известно о новом витке оптимизации липецкой медицины.