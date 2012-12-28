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Происшествия
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сегодня, 11:49
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Состояние выпрыгнувшего с пятого этажа мужчины — тяжёлое
37-летний липчанин выпрыгнул с пятого этажа, спасаясь от пожара.
Пострадавший госпитализирован в Липецкую городскую больницу №3 «Свободный сокол». У мужчины — множественные травмы. Он находится под постоянным наблюдением врачей.
Напомним, 21 января в 14:37 в квартире на проспекте Победы,49 загорелись вещи. Площадь пожара составила 0,5 квадратных метра. Спасаясь от огня, мужчина выпрыгнул с пятого этажа. К дому выезжали шесть единиц техники и 21 человек. Но огонь был потушен ещё до прибытия пожарных.
На месте происшествия работала бригада медицины катастроф. Пострадавшему врачи «скорой» провели противошоковую терапию и иммобилизацию конечности.
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