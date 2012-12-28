Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: работодатели начали ограничивать перекуры, тайный список вакансий с самой большой зарплатой
Общество
К хирургам раненого лебедянца доставили с ножом в груди
Происшествия
Сосед спас ребенка из горящей квартиры на улице Титова
Происшествия
37-летний липчанин выпрыгнул с пятого этажа, спасаясь от пожара
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Экс-глава Липецка сдал свой карабин Росгвардии
Общество
Липецкая вечЁрка: гибель 17-летнего парня, голосование за Ленина и гора лука на берегу
Общество
Жителю Липецка вогнали охотничий нож в грудь
Происшествия
Ельчанин узнал из квитанции, что его квартира принадлежит жителю Крыма
Общество
Получившим ножевое ранение груди сегодня ночью в Липецке оказался лебедянец
Происшествия
Читать все
Экс-глава Липецка сдал свой карабин Росгвардии
Общество
Ельчанин узнал из квитанции, что его квартира принадлежит жителю Крыма
Общество
Старший инспектор ДПС пойдет под суд за применение насилия к подростку
Происшествия
«Так не доставайся ты никому»: 34-летний многодетный отец обвиняется в убийстве жены на почве ревности
Происшествия
Учителя химии обвинили в поборах с учеников, школа и департамент образования говорят о клевете
Общество
22-летний водитель сбил на пешеходном переходе трёх школьниц: дело ушло в суд
Происшествия
Суд над избившими дворника обвиняемыми перенесли на другую дату из-за нехватки конвоиров
Происшествия
Получившая бесплатно на «Вайлдберриз» товары на два миллиона рублей липчанка отделалась условным сроком
Происшествия
Состояние выпрыгнувшего с пятого этажа мужчины — тяжёлое
Происшествия
НЛМК запустил новую установку газоочистного оборудования
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
2743
сегодня, 13:17
18

«Так не доставайся ты никому»: 34-летний многодетный отец обвиняется в убийстве жены на почве ревности

В семье остались трое детей.

Прокурор Правобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело об убийстве на почве ревности (по части первой статьи 105 УК РФ). Эти трагические события развернулись в ночь с 28 по 29 октября прошлого года в одном из домов по улице Станционной.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры, по данным следствия, в ходе ссоры с 37-летней женой 34-летний мужчина нанёс ей не менее 34 ударов по голове, туловищу, рукам и ногам. Женщина закрывалась руками — но это не помогло, побои оказались смертельными.

Около полуночи 29 октября избитая женщина скончалась на месте происшествия. Сразу после этого мужчина позвонил другу и сообщил по телефону, что, возможно, убил жену. А друг в свою очередь позвонил в полицию и в скорую.

Экспертиза пришла к выводу, что причинами смерти женщины стали тупая травма грудной клетки и живота, множественные переломы рёбер и разрывы внутренних органов — лёгкого, печени, селезёнки.

Отношения в многодетной семье и до трагических разборок были сложные. Как оказалось, ещё в 2019-м году супруги решили развестись, но вскоре снова сошлись и жили как полноценная семья.

19 октября мужчина приехал домой в отпуск. Хотел сделать жене сюрприз — но той не оказалось в квартире. На звонок мужа она ответила только на следующий день и попросила вызвать ей такси от улицы Гагарина до дома. Произошёл конфликт, но потом супруги помирились и до 28 октября больше не ссорились.

28 октября пара делала ремонт — готовила стены к поклейке обоев. В это время женщине трижды позвонили с одного и того же номера. Муж потребовал перезвонить и включить связь на громкую.

«Отдохнуть еще раз, также как было и в прошлый раз, все было хорошо, пока мужа нет» — такие слова, сказанные мужским голосом, донеслись до 34-летнего липчанина из динамика телефона. Он понял, что ему изменяют, и начал избивать жену и прекратил это только когда увидел, что она практически не дышит.

Всего женщина успела родить мужу пять детей, двое из которых умерли во младенчестве. 11-летний мальчик, 7-летняя и 6-летняя девочки теперь фактически остались без обоих родителей.
убийство
2
12
7
0
3

Комментарии (18)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гоголь Н.В.
48 минут назад
похоть затуманила мозги
Ответить
Леха липецкий
49 минут назад
За дело убил,изменила и предала.подлая дама
Ответить
Да уж
58 минут назад
Ни себе ни людям!
Ответить
Липчанка
сегодня, 15:02
Сама виновата! Жаль только детей...
Ответить
Гость
сегодня, 15:01
Детей жалко!
Ответить
Гость
сегодня, 14:42
Бросить надо было зря руку поднял ещё нашел бы себе нормальную девушку и жил детей забрал или лучше одному чем с такой стервой
Ответить
Буквоед
сегодня, 14:36
Высокие отношения!Не доплюнешь!
Ответить
ЛТЗ(пос.соц.бедствия)
сегодня, 14:30
Жаль детей. Ну а дамочка получила то, что заслужила.
Ответить
МАЛИНА ШИП
сегодня, 14:29
Бедные дети! Мне всегда жаль только детей и стариков. Взрослые нашли друг друга. А дети... Родителей не выбирают - как теперь дальше жить несчастным детям?
Ответить
Патриот
сегодня, 14:26
Только год семьи закончился и на те вам. С каждого телевизора про традиционные семейные ценности говорят и никак не поможет.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru