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«Так не доставайся ты никому»: 34-летний многодетный отец обвиняется в убийстве жены на почве ревности
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сегодня, 13:17
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«Так не доставайся ты никому»: 34-летний многодетный отец обвиняется в убийстве жены на почве ревности
В семье остались трое детей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры, по данным следствия, в ходе ссоры с 37-летней женой 34-летний мужчина нанёс ей не менее 34 ударов по голове, туловищу, рукам и ногам. Женщина закрывалась руками — но это не помогло, побои оказались смертельными.
Около полуночи 29 октября избитая женщина скончалась на месте происшествия. Сразу после этого мужчина позвонил другу и сообщил по телефону, что, возможно, убил жену. А друг в свою очередь позвонил в полицию и в скорую.
Экспертиза пришла к выводу, что причинами смерти женщины стали тупая травма грудной клетки и живота, множественные переломы рёбер и разрывы внутренних органов — лёгкого, печени, селезёнки.
Отношения в многодетной семье и до трагических разборок были сложные. Как оказалось, ещё в 2019-м году супруги решили развестись, но вскоре снова сошлись и жили как полноценная семья.
19 октября мужчина приехал домой в отпуск. Хотел сделать жене сюрприз — но той не оказалось в квартире. На звонок мужа она ответила только на следующий день и попросила вызвать ей такси от улицы Гагарина до дома. Произошёл конфликт, но потом супруги помирились и до 28 октября больше не ссорились.
28 октября пара делала ремонт — готовила стены к поклейке обоев. В это время женщине трижды позвонили с одного и того же номера. Муж потребовал перезвонить и включить связь на громкую.
«Отдохнуть еще раз, также как было и в прошлый раз, все было хорошо, пока мужа нет» — такие слова, сказанные мужским голосом, донеслись до 34-летнего липчанина из динамика телефона. Он понял, что ему изменяют, и начал избивать жену и прекратил это только когда увидел, что она практически не дышит.
Всего женщина успела родить мужу пять детей, двое из которых умерли во младенчестве. 11-летний мальчик, 7-летняя и 6-летняя девочки теперь фактически остались без обоих родителей.
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