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23.01.2025 10:14
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В сфере государственных и муниципальных закупок выявили 215 нарушений

79 подрядчиков включили в реестр недобросовестных.

Липецкое УФАС России подвело итоги 2024 года в сфере закупок и торгов. В 2024 году антимонопольный орган выявил 215 нарушений со стороны заказчиков в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. 313 виновных лиц УФАС привлекло к административной ответственности в виде предупреждений и штрафов на общую сумму в 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России. 

79 решений хозяйствующих субъектов были включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за грубые нарушения условий исполнения контрактов и уклонение от подписания договора. Теперь в течение двух лет с момента внесения в реестр такие лица не могут участвовать в государственных и муниципальных закупках.

Среди наиболее грубых нарушений — сорванный ремонт мостового перехода через ручей Ериловка на автомобильной дороге Вербилово – Грязное – Боринское «из-за нехватки у подрядчика трудовых мигрантов»: подрядчик ООО «Мостоотряд-13» более чем на 9 месяцев просрочил выполнение работ на одной половине моста, а к ремонту другой даже не приступил.

Среди других грубых нарушений — частичная поставка несоответствующей требованиям ГОСТа асфальтосмесительной установки: ООО «Сильные машины Запад» должно было за 81,3 млн рублей поставить и собрать асфальтосмесительную установку, но выяснилось, что страной её происхождения является не Россия, а Китай.

А ООО «Липецкая оптовая база» попало в реестр недобросовестных поставщиков за опасную для здоровья ряженку: в результате проведения контроля качества продукции независимая экспертиза обнаружила в поставленной ряженке колиформы.

Кроме того, УФАС продолжает бороться с недобросовестными подрядчиками, срывающими капитальный ремонт многоквартирных домов. В 2024 году пять организаций попали в «чёрный список» и лишились возможности участвовать в торгах. Среди них — ремонтировавшая крыши в Грязях ООО «Нордик Палвелу». Компания обязалась разработать проектную документацию и отремонтировать крыши в двух многоквартирных домах в городе Грязи. Общая цена контрактов составила свыше 35 миллионов рублей. Однако ни один из договоров фирма не исполнила. А ООО «АРГ Регион» не выполнило в срок работы по капитальному ремонту многоквартирного дома в Липецке на общую сумму свыше 42 миллионов рублей.
УФАС
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Комментарии (9)

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Как гость
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Гостья
23.01.2025 21:26
Виноваты и заказчики, и исполнители. Почему ответственность только административная ?
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Гость
23.01.2025 14:33
Ещё приведите цифры положительных моментов в этой сфере деятельности, что бы картина была понятной. Боюсь тогда выводы будут совсем печальные…
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123
23.01.2025 13:41
Какой производитель РЯЖЕНКИ, почему не пишете, ведь это приносит вред здоровью детей и взрослых. ? Или цель такая. пусть продолжают покупать, чтобы выручка не упала. Как же грустно...
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смотритель зоопарка
23.01.2025 11:46
за заказчиками лучше бы смотрели, особенно на их делишки с подрядчиками....
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Гость
23.01.2025 11:39
Помнится ещё ведра якобы урны за 35т покупали. Или это не преступление? Да и мэр был другой.
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Саша - Аппаратчик
23.01.2025 11:57
Купи дешевле. Нет проблем.
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Шерлок Холмс
23.01.2025 10:23
А со стороны чиновников, кто подписывал, где они??? Всё с рук сходит, как с гуся вода)))???
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Ветеран
23.01.2025 14:03
Так ведь платить им придется не из своего кармана, а откаты уже получены.
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Житель университетского
23.01.2025 10:21
Серьезно????? Удивительно!!!!!!
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