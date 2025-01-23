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Общество
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23.01.2025 10:14
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В сфере государственных и муниципальных закупок выявили 215 нарушений
79 подрядчиков включили в реестр недобросовестных.
79 решений хозяйствующих субъектов были включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за грубые нарушения условий исполнения контрактов и уклонение от подписания договора. Теперь в течение двух лет с момента внесения в реестр такие лица не могут участвовать в государственных и муниципальных закупках.
Среди наиболее грубых нарушений — сорванный ремонт мостового перехода через ручей Ериловка на автомобильной дороге Вербилово – Грязное – Боринское «из-за нехватки у подрядчика трудовых мигрантов»: подрядчик ООО «Мостоотряд-13» более чем на 9 месяцев просрочил выполнение работ на одной половине моста, а к ремонту другой даже не приступил.
Среди других грубых нарушений — частичная поставка несоответствующей требованиям ГОСТа асфальтосмесительной установки: ООО «Сильные машины Запад» должно было за 81,3 млн рублей поставить и собрать асфальтосмесительную установку, но выяснилось, что страной её происхождения является не Россия, а Китай.
А ООО «Липецкая оптовая база» попало в реестр недобросовестных поставщиков за опасную для здоровья ряженку: в результате проведения контроля качества продукции независимая экспертиза обнаружила в поставленной ряженке колиформы.
Кроме того, УФАС продолжает бороться с недобросовестными подрядчиками, срывающими капитальный ремонт многоквартирных домов. В 2024 году пять организаций попали в «чёрный список» и лишились возможности участвовать в торгах. Среди них — ремонтировавшая крыши в Грязях ООО «Нордик Палвелу». Компания обязалась разработать проектную документацию и отремонтировать крыши в двух многоквартирных домах в городе Грязи. Общая цена контрактов составила свыше 35 миллионов рублей. Однако ни один из договоров фирма не исполнила. А ООО «АРГ Регион» не выполнило в срок работы по капитальному ремонту многоквартирного дома в Липецке на общую сумму свыше 42 миллионов рублей.
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