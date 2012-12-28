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Общество
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сегодня, 12:04
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Экс-глава Липецка сдал свой карабин Росгвардии
«Сайга», по его мнению, нужна на СВО.
По его словам, ружье сейчас нужнее в зоне СВО.
Сергей Иванов досрочно ушел с должности мэра Липецка 29 марта 2019 года, сдав город своему новому первому заместителю Евгении Уваркиной. В 2019-2020 годах работал главой администрации Тербунского района.
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