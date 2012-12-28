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сегодня, 18:04
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Начинается капитальный ремонт перехода под Петровским спуском: 25 января тоннель закроют

Ремонт продлится до 1 июля. Его главная особенность — восстановление исторических мозаик.

25 января закрывается на капитальный ремонт подземный переход под Петровским спуском. Ремонт продлится пять месяцев — до 1 июля. Об этом сегодня сообщил мэр Липецка Роман Ченцов.

«Подрядчик выполнит работы по переоблицовке и усилению основания входных групп перехода, заменит ступени, восстановит поручни. Также строители отремонтируют гидроизоляцию, потолок, пол и восстановят мозаики на стенах.

Дорогие липчане, прошу вас использовать для перехода ближайшие наземные переходы в районе Комсомольского пруда на площади Революции и в районе пересечения улиц Зегеля – Ленина», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Городскому бюджету восстановление перехода обойдется в 20 миллионов рублей.

Подземный переход под Петровским спуском проложен в 1975 году. Он уникален своими мозаичными панно, рассказывающими об истории Липецка.
подземный переход
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Житель
18 минут назад
Зачем? все же знают лучше не будет
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Александр
31 минуту назад
когда выходишь из этого перехода в Нижний парк, видишь не очень то ухоженную территорию, стоят машины в грязи на пятачке перед шлагбаумом санаторной территории, новое здание бювета не облагорожено зелёными насаждениями, вокруг бювета утоптанная земля, ни цветов, ни деревцов,одним словом, Нижний парк требует особого внимания властей, если, конечно, они на самом деле заинтересованы привлекать туристов
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vlad
51 минуту назад
Для туристов, чтобы ходили по этому переходу, необходимо облагородить лестничный спуск от Соборной и восстановить Нижний парк с фонтанчиками минеральной воды.
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