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Общество
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сегодня, 18:04
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Начинается капитальный ремонт перехода под Петровским спуском: 25 января тоннель закроют
Ремонт продлится до 1 июля. Его главная особенность — восстановление исторических мозаик.
«Подрядчик выполнит работы по переоблицовке и усилению основания входных групп перехода, заменит ступени, восстановит поручни. Также строители отремонтируют гидроизоляцию, потолок, пол и восстановят мозаики на стенах.
Дорогие липчане, прошу вас использовать для перехода ближайшие наземные переходы в районе Комсомольского пруда на площади Революции и в районе пересечения улиц Зегеля – Ленина», — написал мэр в своем Telegram-канале.
Городскому бюджету восстановление перехода обойдется в 20 миллионов рублей.
Подземный переход под Петровским спуском проложен в 1975 году. Он уникален своими мозаичными панно, рассказывающими об истории Липецка.
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