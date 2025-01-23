Отсидевшая семь лет за убийство женщина напала с ножом на очередного сожителя и «исцелила» его
Made in Samodurovka: знаете ли вы, как москвичи щеголяли в кустарных галошах из нынешней Липецкой области?
Происшествия
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23.01.2025 09:22
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Торговый центр горел на улице Шерстобитова
В Тербунах огонь практически уничтожил жилой дом.
В тот же день горел жилой дом площадью 80 квадратных метров в селе Тербуны на улице Родина. В пожаре уничтожена кровля на 60 квадратных метрах и имущество на 50 квадратных метрах.
У сел Большая Кузьминка и Троицкое Липецкого округа пожарные выезжали тушить пал сухой травы.
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