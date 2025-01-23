Торговый центр горел на улице Шерстобитова

В Тербунах огонь практически уничтожил жилой дом.



Вечером 22 января в торговом центре на улице Шерстобитова в Липецке произошло возгорание. Огонь повредил потолок и имущество на одном квадратном метре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В тот же день горел жилой дом площадью 80 квадратных метров в селе Тербуны на улице Родина. В пожаре уничтожена кровля на 60 квадратных метрах и имущество на 50 квадратных метрах.У сел Большая Кузьминка и Троицкое Липецкого округа пожарные выезжали тушить пал сухой травы.