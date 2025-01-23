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1297
23.01.2025 09:37
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В автомобиле 23-летнего гражданина Киргизии нашли 300 граммов клефедрона

Наркотики были спрятаны в корпусе воздушного фильтра машины.

В Усманском районе задержан 23-летний гражданин Киргизии, временно зарегистрированный в Московской области, который, по данным следствия, пытался ввезти на автомобиле в Липецкую область около 300 граммов синтетического наркотического средства — клефедрона, предназначенного для дальнейшего сбыта через закладки.

«В одном из сел района был остановлен автомобиль под управлением 23-летнего гражданина Киргизии, и в тайнике, оборудованном в корпусе воздушного фильтра, полицейским было обнаружено и изъято два полимерных свертка», —сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

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Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, пункту «г» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере». Мужчина арестована на время следствия. Санкция инкриминируемой ему статьи — до 20 лет лишения свободы.
наркотики
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Комментарии (13)

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Россиянин
23.01.2025 14:18
Какая радость. Он в России ни мгновенья не работал, налогов не платил, а теперь корми, пои , охраняй его. А депортировать его нельзя?
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Угу
23.01.2025 14:12
Заставить сожрать и отправить домой
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Лиза
23.01.2025 14:09
"Мужчина арестована на время следствия". Ну кто так пишет!?
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липецк
23.01.2025 12:16
ни каких100 тем более 20 на по жизненно и сразу без суда
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ЮВП
23.01.2025 11:58
Подскажите номер телефона Трампа пожалуйста. Я попрошу его решить проблемы с мигрантами и их детьми.
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Наркоманы
23.01.2025 11:36
на тракторном наверняка рады соседству с мигрантами ! Просто повезло !
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Вот так
23.01.2025 11:25
На тракторном вообще вседозволенность у многих.
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Коллеги
23.01.2025 11:24
Вот потому и не ставят инспекторов на блокпосты,чтобы не мешали наркобаронам работать.
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и так
23.01.2025 10:43
десятки машин ежедневно везут эту дрянь к нам!
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Надзор
23.01.2025 10:37
Мужчина арестована на время следствия.
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