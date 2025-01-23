В автомобиле 23-летнего гражданина Киргизии нашли 300 граммов клефедрона

Наркотики были спрятаны в корпусе воздушного фильтра машины.

В Усманском районе задержан 23-летний гражданин Киргизии, временно зарегистрированный в Московской области, который, по данным следствия, пытался ввезти на автомобиле в Липецкую область около 300 граммов синтетического наркотического средства — клефедрона, предназначенного для дальнейшего сбыта через закладки.«В одном из сел района был остановлен автомобиль под управлением 23-летнего гражданина Киргизии, и в тайнике, оборудованном в корпусе воздушного фильтра, полицейским было обнаружено и изъято два полимерных свертка», —сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, пункту «г» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере». Мужчина арестована на время следствия. Санкция инкриминируемой ему статьи — до 20 лет лишения свободы.