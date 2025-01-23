Отсидевшая семь лет за убийство женщина напала с ножом на очередного сожителя и «исцелила» его
Made in Samodurovka: знаете ли вы, как москвичи щеголяли в кустарных галошах из нынешней Липецкой области?
Происшествия
1297
23.01.2025 09:37
13
В автомобиле 23-летнего гражданина Киргизии нашли 300 граммов клефедрона
Наркотики были спрятаны в корпусе воздушного фильтра машины.
«В одном из сел района был остановлен автомобиль под управлением 23-летнего гражданина Киргизии, и в тайнике, оборудованном в корпусе воздушного фильтра, полицейским было обнаружено и изъято два полимерных свертка», —сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, пункту «г» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере». Мужчина арестована на время следствия. Санкция инкриминируемой ему статьи — до 20 лет лишения свободы.
1
1
17
1
1
Комментарии (13)