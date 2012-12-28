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сегодня, 13:00
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Старший инспектор ДПС пойдет под суд за применение насилия к подростку

12-летний мальчик попал под струю газового баллончика, направленной офицером полиции в лицо его отца.

В региональном Следкоме завершили расследование уголовного дела в отношении героя публикации GOROD48, старшего инспектора дорожно-патрульной службы Дмитрия Щетинина, по обвинению в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия, в отношении несовершеннолетнего (п. «а, д» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Эта история случилась 26 июня 2023 года. В тот день экипаж ДПС остановил Владимира Буркова за езду на мопеде без шлема. Мужчина пояснил, что документы на его мопед едут в машине «Шевроле Круз» следом за ним. Водитель автомобиля Александр Майоров предъявил эти документы полицейским, сказал, что продал мопед Буркову. Пока полицейские составляли два протокола об административных нарушениях — на Майорова за то, что тот передал управление мопедом лицу без водительских прав и на Буркова, который управлял им без водительских прав — на электросамокате приехала Юлия, жена водителя «Шевроле Круз».

Автоинспектор Дмитрий Щетинин стал требовать от женщины документы на электросамокат, а та вдруг заявила, что у инспектора нет никаких доказательств того, что она им пользовалась. Чем, мол, докажете? Какой видеозаписью? «Я на нем не ездила, нет! Я пешеход!» После этого Дмитрий Щетинин попросил Майорову предъявить удостоверяющий ее личность документ. Женщина достала паспорт, но «пальцами своих рук закрыла данные, в связи с чем было невозможно идентифицировать личность этой гражданки» — так пояснил ее противоправные, по его мнению, действия офицер полиции.

— Вы оказываетесь пройти в патрульный автомобиль? —  спросил Майорову автоинспектор.

— Отказывается! Я ей не разрешаю туда идти. Я ее муж, собственник самоката, — сказал Александр.

Дмитрий Щетинин вдруг резко протянул руку в сторону женщины. Возможно, чтобы выхватить у нее паспорт. На этом моменте смартфон в руках Александра Майорова, на который он записывал происходящее, начал выписывать кульбиты, сопровождаемые криками и ругательствами. Началась борьба. «На, забери, Вань!» — отец передает телефон сыну (все это время в салоне «Шевроле» находились два сына-подростка Майоровых).

— Вы чего бычитесь?

— А ты чего бычишься?

— Нет, это вы бычитесь!

На этом месте мальчик Ваня кричит: «Пожалуйста, не надо! Прощу вас, не надо!» и начинает кашлять: ему в лицо попала струя из баллончика: автоинспектор применил спецсредство к отцу ребенка, но газ попал и в лицо школьника.

— Мама, задыхаюсь! Помогите! Умираю! За что вы так, за что?!


Факт применения баллончика Дмитрий Щетинин не отрицал. По его словам, перед этим осмотрелся, убедился, что рядом нет детей. Отец же ребенка утверждал, что сын в момент распыления газа находился от него в 15 сантиметрах. Мама мальчика сообщила следователю, что просила вызвать скорую помощь мужу, у которого атрофия зрительного нерва и сыну, которого стало рвать от газа, но полицейские этого не сделали. Медиков вызвала она сама. В поликлинике Ивану поставили диагноз: «химический ожог роговицы и конъюнктивит первой степени». Муж после пять проведенных часов в КПЗ также обратился к врачам, которые поставили ему аналогичный диагноз.

На следующий день, 27 июня, суд первой инстанции оштрафовал Александра Майорова на две тысячи рублей по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе. Наказать его жену не вышло. Грязинский городской суд прекратил возбужденное в отношении Юлии Майоровой административное дело по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ, предусматривающей наказание за управление транспортным средством без прав, разъяснив полицейским, что электросамокат — средство индивидуальной мобильности, а не транспорт, и на управление им не требуется водительского удостоверения.

«По данным следствия, старший инспектор ДПС, зная об отсутствии законных оснований для привлечения к административной ответственности местной жительницы за управление электросамокатом, с применением физической силы попытался принудительно сопроводить ее в служебный автомобиль для необоснованного составления протокола о правонарушении. Мужу женщины, попытавшемуся помешать противоправным действиям, представитель власти распылил в лицо газовый баллончик, содержимое которого попало также в глаза находившегося рядом несовершеннолетнего. Согласно выводам судмедэкспертов, здоровью подростка причинен легкий вред. Санкция вменяемой обвиняемому статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы», — так прокомментировали передачу уголовного дела в суд в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

«В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. В случае признания вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководство привлечено к дисциплинарной ответственности», — а это уже комментарий от пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.
превышение должностных полномочий
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Комментарии (19)

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Андрюха
сегодня, 14:42
Ему так и надо, он этого заслуживает.
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Житель
сегодня, 14:27
Одел погоны веди себя подобающе ,не позорь форму ! Прочитай стишок про дядю Степу ! Про Аниськина , про инспектора гаи фильмы !
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Житель
сегодня, 14:25
а 19.3 за что оформили? по-моему, никаких законных требований со стороны сотрудника не было - только незаконные. А если он требует постоянно что-то незаконное, водительское удостоверение на самокат, например, или пройти с ним в патрульный автомобиль без каких-то протоколов, как эту чушь гражданам исполнять или разобраться, что можно и нужно исполнить, а что нет?
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Сталин
сегодня, 14:02
Посадить этого подлеца лет на 10 погоны одел и корона выросла!
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Зато
сегодня, 13:55
берут деньги с цыган, так как ни у одного ВУ нет!
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Инспектор не преступник
сегодня, 13:44
А семейка явно из маргиналов. Инспектор переборщил с мерами но это не повод его сажать. А вот к самокатчикам нужно давно применять строгие меры а не делать из себя невинных овечек при ребёнке. Сынок намотает на ус что можно вести себя по хамски и врать и в будущем вернет бумерангом ложь родителей и ещё вспомнят они как оболгали инспектора чтобы отмазаться и сделать себя жертвами. Обиженки
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Добро
сегодня, 14:26
Инспектор не преступник Здравый комментарий, браво!
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Зозо
сегодня, 14:09
Посадит на 10 лет однозначно, позорит всех полицейских, оснований для задержания женщины не было НИКАКИХ, еще и * такое устроил, просто оборзевший подонок
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Житель
сегодня, 14:14
Посадит на 10 лет однозначно, позорит всех полицейских, оснований для задержания женщины не было НИКАКИХ, еще и * такое устроил, просто оборзевший подонок Согласен, даже детей не постиснялся!
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Елена
сегодня, 13:44
непонятно, зачем вообще надо было применять газовый баллончик
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Беспредел
сегодня, 13:35
В этих Грязях , наглецы страшные , ночью в полной темноте машины останавливают , ни маяков на патрульке ни жилеток светоотражающих , разговаривают нагло на ты , жуть полная , какой-то дикий запад
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правда
сегодня, 13:32
Мое мнение, что данная семейка справоцировала конфликт! Инспектор прав!
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Юрий
сегодня, 13:46
Хоть я к найцам не очень, но как по мне тоже, инспектор прав.
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123
сегодня, 14:51
Хоть я к найцам не очень, но как по мне тоже, инспектор прав. довымахивалась
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48
сегодня, 13:32
Это обычное их поведение. Почему начальство за них не отвечает? А где тот поручитель который за него поручался при трудоустройстве?! С него тоже по закону спрос. Увольнение или штраф?
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