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Происшествия
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сегодня, 13:00
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Старший инспектор ДПС пойдет под суд за применение насилия к подростку
12-летний мальчик попал под струю газового баллончика, направленной офицером полиции в лицо его отца.
Эта история случилась 26 июня 2023 года. В тот день экипаж ДПС остановил Владимира Буркова за езду на мопеде без шлема. Мужчина пояснил, что документы на его мопед едут в машине «Шевроле Круз» следом за ним. Водитель автомобиля Александр Майоров предъявил эти документы полицейским, сказал, что продал мопед Буркову. Пока полицейские составляли два протокола об административных нарушениях — на Майорова за то, что тот передал управление мопедом лицу без водительских прав и на Буркова, который управлял им без водительских прав — на электросамокате приехала Юлия, жена водителя «Шевроле Круз».
Автоинспектор Дмитрий Щетинин стал требовать от женщины документы на электросамокат, а та вдруг заявила, что у инспектора нет никаких доказательств того, что она им пользовалась. Чем, мол, докажете? Какой видеозаписью? «Я на нем не ездила, нет! Я пешеход!» После этого Дмитрий Щетинин попросил Майорову предъявить удостоверяющий ее личность документ. Женщина достала паспорт, но «пальцами своих рук закрыла данные, в связи с чем было невозможно идентифицировать личность этой гражданки» — так пояснил ее противоправные, по его мнению, действия офицер полиции.
— Вы оказываетесь пройти в патрульный автомобиль? — спросил Майорову автоинспектор.
— Отказывается! Я ей не разрешаю туда идти. Я ее муж, собственник самоката, — сказал Александр.
Дмитрий Щетинин вдруг резко протянул руку в сторону женщины. Возможно, чтобы выхватить у нее паспорт. На этом моменте смартфон в руках Александра Майорова, на который он записывал происходящее, начал выписывать кульбиты, сопровождаемые криками и ругательствами. Началась борьба. «На, забери, Вань!» — отец передает телефон сыну (все это время в салоне «Шевроле» находились два сына-подростка Майоровых).
— Вы чего бычитесь?
— А ты чего бычишься?
— Нет, это вы бычитесь!
На этом месте мальчик Ваня кричит: «Пожалуйста, не надо! Прощу вас, не надо!» и начинает кашлять: ему в лицо попала струя из баллончика: автоинспектор применил спецсредство к отцу ребенка, но газ попал и в лицо школьника.
— Мама, задыхаюсь! Помогите! Умираю! За что вы так, за что?!
Факт применения баллончика Дмитрий Щетинин не отрицал. По его словам, перед этим осмотрелся, убедился, что рядом нет детей. Отец же ребенка утверждал, что сын в момент распыления газа находился от него в 15 сантиметрах. Мама мальчика сообщила следователю, что просила вызвать скорую помощь мужу, у которого атрофия зрительного нерва и сыну, которого стало рвать от газа, но полицейские этого не сделали. Медиков вызвала она сама. В поликлинике Ивану поставили диагноз: «химический ожог роговицы и конъюнктивит первой степени». Муж после пять проведенных часов в КПЗ также обратился к врачам, которые поставили ему аналогичный диагноз.
На следующий день, 27 июня, суд первой инстанции оштрафовал Александра Майорова на две тысячи рублей по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе. Наказать его жену не вышло. Грязинский городской суд прекратил возбужденное в отношении Юлии Майоровой административное дело по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ, предусматривающей наказание за управление транспортным средством без прав, разъяснив полицейским, что электросамокат — средство индивидуальной мобильности, а не транспорт, и на управление им не требуется водительского удостоверения.
«По данным следствия, старший инспектор ДПС, зная об отсутствии законных оснований для привлечения к административной ответственности местной жительницы за управление электросамокатом, с применением физической силы попытался принудительно сопроводить ее в служебный автомобиль для необоснованного составления протокола о правонарушении. Мужу женщины, попытавшемуся помешать противоправным действиям, представитель власти распылил в лицо газовый баллончик, содержимое которого попало также в глаза находившегося рядом несовершеннолетнего. Согласно выводам судмедэкспертов, здоровью подростка причинен легкий вред. Санкция вменяемой обвиняемому статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы», — так прокомментировали передачу уголовного дела в суд в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
«В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. В случае признания вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководство привлечено к дисциплинарной ответственности», — а это уже комментарий от пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.
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