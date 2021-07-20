ПозиTиV

сегодня, 12:47

Вы готовы, как брат Олега Королева, взять на себя вину за родственника?

30 1655
#Говорит Липецк
5

Накануне в Левобережном суде Липецка брат экс-губернатора Олега Королева Сергей Королев заявил, что это он был в «Лексусе», который на улице Зои Космодемьянской сбил «Чери Амулет». Однако судья Елена Нестерова не поверила этим показаниям и лишила Олега Королева прав на управление автомобилем сроком на 1 год по части второй статьи 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП.

GOROD48 спросил липчан: «Вы готовы, как брат Олега Королева, взять на себя вину за родственника?» Многих липчан такая постановка вопроса смутила. Часть респондентов готова была пострадать за родственника, но когда речь шла о высокопоставленном участнике истории с ДТП, поступок не одобряли. Хотя далеко не все готовы были подписываться и за родственников, говоря, что за свои поступки люди должны отвечать сами. Но, когда это брат…
30 1655
#Говорит Липецк
5

Комментарии (31)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

А что

4 минуты назад
С него взять,он лесник.
ответить

Сразу видно

7 минут назад
судья справедлива и беспристрастна .И даже если б Королев еще был губернатором,вынесла такое же решение. Фемида в нашей стране выносит решение с закрытыми глазами,не взирая на звания!
ответить

Билли Кид

10 минут назад
Антисоветчик, "А в Америке как то даже президента судили" И как наказали?))) Правильно - никак... Так чем ОП хуже?
ответить

Мужичок в солнцезащитных очках

10 минут назад
до седин дожил,а ума не нажил
ответить

Платон мне друг,

14 минут назад
но истина дороже...
ответить

Пессимист

16 минут назад
Председатель облизбиркома Юрий Алтухов вручил Олегу Королеву удостоверение главы администрации региона. После чего вновь избранный губернатор произнес слова присяги, в которой, в частности, говорится: «Клянусь: верно служить населению области, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы администрации области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, Устав Липецкой области Российской Федерации и законы области».
ответить

Денис

17 минут назад
Почему его не привлекли за дачу заведомо ложных показаний? Закон не для всех штоль?
ответить

Попкорм и слушаем дальше.

23 минуты назад
Гражданин, А что доказывать ? На полиграф его или биллинг телефона обоих. Это не хотели доказывать просто устроили цырк очередной. Что он по другим эпизодам придумает ?
ответить

Антисоветчик

27 минут назад
Есть закон "о лжесвидетельстве". По нему достаточно серьезное наказание. А в Америке как то даже президента судили. Не за то что о делал в Овальном кабинете с Моникой, а за то что он врал под присягой. В данном случае "брат-врун" и полиции ничего не стоит доказать это, по биллингам, по системе "Паутина" и посадить брата на полгодика -годок.
ответить

Гражданин

38 минут назад
28, лжесвидетельсво не доказано. Так что разговаривать не о чем
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Можно ли найти в Липецке хорошую работу?
#Говорит Липецк
70
Можно ли найти в Липецке хорошую работу?

13.07.2021 12:38

ПозиTиV
Вы готовы сделать прививку от коронавируса ради поездки на море?
#Говорит Липецк
54
Вы готовы сделать прививку от коронавируса ради поездки на море?

06.07.2021 14:32

ПозиTиV
Какая она, русская мечта?
#Говорит Липецк
34
Какая она, русская мечта?

29.06.2021 12:54

ПозиTиV
Куда бы в Липецке вы привели гостей города?
#Говорит Липецк
57
Куда бы в Липецке вы привели гостей города?

22.06.2021 14:59

ПозиTиV
Как оградить детей от негативного влияния соцсетей?
#Говорит Липецк
35
Как оградить детей от негативного влияния соцсетей?

15.06.2021 13:18

ПозиTиV
Как влияет ЕГЭ на качество образования?
#Говорит Липецк
59
Как влияет ЕГЭ на качество образования?

25.05.2021 10:15

ПозиTиV