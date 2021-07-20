Накануне в Левобережном суде Липецка брат экс-губернатора Олега Королева Сергей Королев заявил, что это он был в «Лексусе» , который на улице Зои Космодемьянской сбил «Чери Амулет» . Однако судья Елена Нестерова не поверила этим показаниям и лишила Олега Королева прав на управление автомобилем сроком на 1 год по части второй статьи 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП.

GOROD48 спросил липчан: «Вы готовы, как брат Олега Королева, взять на себя вину за родственника?» Многих липчан такая постановка вопроса смутила. Часть респондентов готова была пострадать за родственника, но когда речь шла о высокопоставленном участнике истории с ДТП, поступок не одобряли. Хотя далеко не все готовы были подписываться и за родственников, говоря, что за свои поступки люди должны отвечать сами. Но, когда это брат…