сегодня, 12:47
Вы готовы, как брат Олега Королева, взять на себя вину за родственника?
Накануне в Левобережном суде Липецка брат экс-губернатора Олега Королева Сергей Королев заявил, что это он был в «Лексусе», который на улице Зои Космодемьянской сбил «Чери Амулет». Однако судья Елена Нестерова не поверила этим показаниям и лишила Олега Королева прав на управление автомобилем сроком на 1 год по части второй статьи 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП.
А что
Сразу видно
Билли Кид
Мужичок в солнцезащитных очках
Платон мне друг,
Пессимист
Денис
Попкорм и слушаем дальше.
Антисоветчик
Гражданин