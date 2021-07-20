Происшествия

14 минут назад

37-летний мужчина погиб под колесами «Лады-Ларгус»

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#авария #ДТП
37-летний мужчина погиб под колесами «Лады-Ларгус»

За сутки на дорогах Липецкой области погиб один человек, четверо получили травмы.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 19 июля в Добринском районе на трассе Добринка – Плавица – Хворостянка 37-летний  мотоциклист не справился с управлением и перевернулся. Мужчину госпитализировали.

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В Лебедянском районе вечером в половине десятого на трассе Лебедянь – Б. Верх – Яблонево 52-летний водитель «Лады-Ларгус» сбил насмерть 37-летнего мужчину. Причинами аварии стали несоответствие скорости конкретным условиям движения и переход проезжей части вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В Ельце около семи часов вечера на улице Александровской 41-летний водитель «Фольксвагена на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 6-летнего мальчика. Ребенок получил травмы, и после оказания помощи был отпущен. 

19 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3880 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 98.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 3500 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона было зафиксировано 16 случаев механического столкновения автомобилей.



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#авария #ДТП

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