В районе площади Революции не работают светофоры

На примыканиях к кольцу со стороны площади Петра Великого и Петровского спуска обесточены светофоры. Ремонтная бригада выясняет причину отсутствия питания на сетях энергетиков.



Участникам дорожного движения приносят извинения за временные неудобства, также их просят быть особенно внимательными при проходе или проезде данных участков.





