Общество
сегодня, 18:06
В районе площади Революции не работают светофоры
3 349
На примыканиях к кольцу со стороны площади Петра Великого и Петровского спуска обесточены светофоры. Ремонтная бригада выясняет причину отсутствия питания на сетях энергетиков.
Участникам дорожного движения приносят извинения за временные неудобства, также их просят быть особенно внимательными при проходе или проезде данных участков.
Участникам дорожного движения приносят извинения за временные неудобства, также их просят быть особенно внимательными при проходе или проезде данных участков.
3 349
Пока не подскажешь сами не догадаются.
07
Мож , объяснишь в чём дело?