Общество

сегодня, 18:06

В районе площади Революции не работают светофоры

3 349
#светофоры
В районе площади Революции не работают светофоры
На примыканиях к кольцу со стороны площади Петра Великого и Петровского спуска обесточены светофоры. Ремонтная бригада выясняет причину отсутствия питания на сетях энергетиков. 

Участникам дорожного движения приносят извинения за временные неудобства, также их просят быть особенно внимательными при проходе или проезде данных участков.


3 349
#светофоры

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пока не подскажешь сами не догадаются.

59 минут назад
А ДПС как всегда спят. Поставить посты для регулировки в час пик не судьба?
ответить

07

сегодня, 18:24
АлиЭкспресс рулитттт
ответить

Мож , объяснишь в чём дело?

сегодня, 18:23
Лето. Жара. Даже сфетофоры не выдержали. Сдохли.
ответить

Еще в рубрике

Брат Олега Королева взял на себя вину за аварию
#Олег Королев
72
Брат Олега Королева взял на себя вину за аварию

сегодня, 17:00

Общество
В частном секторе 9 микрорайона отключат холодную воду
#водоснабжение #отключения
1
В частном секторе 9 микрорайона отключат холодную воду

сегодня, 15:55

Общество
Учеников пяти липецких школ будет кормить московская компания
#школьное питание
15
Учеников пяти липецких школ будет кормить московская компания

сегодня, 15:17

Общество
В Липецкой области задержали мужчину по подозрению в фальсификации медсправки на антитела
#антитела #подделка #коронавирус
14
В Липецкой области задержали мужчину по подозрению в фальсификации медсправки на антитела

сегодня, 14:29

Общество
Подрядчика оштрафовали за срыв госконтракта на ремонт поликлиники № 9
#прокуратура #поликлиника
1
Подрядчика оштрафовали за срыв госконтракта на ремонт поликлиники № 9

сегодня, 12:07

Общество
На центральном пляже наконец-то установили раздевалки
#пляж #благоустройство
70
На центральном пляже наконец-то установили раздевалки

сегодня, 09:32

Общество