Происшествия

16 минут назад

Краснинский рыболов не ответил по закону за карасей и щук

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#браконьер #суд
Краснинский рыболов не ответил по закону за карасей и щук

Прокуратура выяснила, что он не оплатил нанесенный государству ущерб.

Прокуратура Краснинского района обратилась с иском в суд о взыскании нанесенного природе ущерба браконьером.

55-летний житель Красного 24 апреля прошлого года расставил в реке Дон сети, в которые попали 197 линей, щуки, окуней, карасей плотвы.  Причиненный браконьером ущерб составил 121 950 рублей. 

В отношении мужчины правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ. Суд приговорил его к исправработам. И на этом история могла бы закончиться, если бы не бдительность районной прокуратуры. 

- В соответствии с действующим законодательством, нарушитель был обязан добровольно оплатить ущерб, нанесенный государству в лице Липецкого отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. В этой связи прокурор обратился с иском в суд, - отметили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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#браконьер #суд

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