Общество

сегодня, 11:43

Липчане увидят один из самых красивых звездопадов

7 1932
#звездное небо #звездопад
3
Липчане увидят один из самых красивых звездопадов

Наблюдать за небом можно с 17 июля.

На 17 июля выпадет начало активности метеорного потока Персеиды, сообщает большой московский планетарий. Мощный звездопад продлится до 24 августа. Наибольшая активность Персеид ожидается с 8 по 16 августа, а пик звездопада — с 12 по 14 августа.

Персеиды — один из четырех метеорных потоков, которые лучше всего подходят для наблюдений даже невооруженным глазом. Метеорный поток хорошо заметен на широте Липецкой области, если наблюдать за небом вдали от источников света.

Метеорный поток Персеиды известен человечеству уже около двух тысяч лет. Первые упоминания о нем содержатся в китайских исторических анналах, датируемых 36 годом нашей эры. Официально открыл метеорный дождь бельгийский математик, астроном, метеоролог Адольф Кетеле в 1835 году.
7 1932
#звездное небо #звездопад
3

Комментарии (7)

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Игорь

19 минут назад
Водка Балалайка, Не спорю. Вполне возможно.Красноватый, не мигает - по привычке думал что Марс. Эх, телескопа нема.
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Игорь

27 минут назад
Да уж, Пусть горит. За звездами надо ехать на Кавказ.
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Водка Балалайка

27 минут назад
Игорь, если вы про самый яркий обьект на ночном небе после Луны, то это не Марс. И не Венера. А что это за обьект, никто не знает или не говорит
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Да уж

42 минуты назад
Игорь, так в чём же дело))) давай вноси предложения, что бы свет в ночное время по всему городу отключали)))) и будет тебе счасье на звёзды смотреть))))
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Максим К

сегодня, 12:06
Лучше бы снег выпал , да морозы ударили под тридцать !!
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ИМ

сегодня, 12:04
В Липецке не увидеть, комбинат небо основательно закоптил. В деревню надо, вот там это да!
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Игорь

сегодня, 11:51
Из-за ваших химтрасс совершенно не видно звезд. Луна да Марс.... сияют одиноко. Ночью небо не чёрное, как ему подобает быть, а сумеречно серое, дымка от химтрасс подсвеченная фонарями ночного города. Позор.
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