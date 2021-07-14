Липчане увидят один из самых красивых звездопадов

Наблюдать за небом можно с 17 июля.

На 17 июля выпадет начало активности метеорного потока Персеиды, сообщает большой московский планетарий. Мощный звездопад продлится до 24 августа. Наибольшая активность Персеид ожидается с 8 по 16 августа, а пик звездопада — с 12 по 14 августа.



Персеиды — один из четырех метеорных потоков, которые лучше всего подходят для наблюдений даже невооруженным глазом. Метеорный поток хорошо заметен на широте Липецкой области, если наблюдать за небом вдали от источников света.



Метеорный поток Персеиды известен человечеству уже около двух тысяч лет. Первые упоминания о нем содержатся в китайских исторических анналах, датируемых 36 годом нашей эры. Официально открыл метеорный дождь бельгийский математик, астроном, метеоролог Адольф Кетеле в 1835 году.